Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
18.09.2025 13:28  Güncelleme: 13:37
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu 'kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanan doktor Serdar Kıyak, cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs etti. Müdahale sonrası hastaneye sevk edilen Kıyak, ruh sağlığı tedavisi için başka bir hastaneye gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde büyük bir trajedi yaşandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli 32 yaşındaki doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu, eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve 3 yaşındaki oğulları Alperen Poyraz boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan yaralı kurtulan Kıyak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu.

CEZAEİNDEN İNTİHARA KALKIŞTI

Tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar girişiminde bulunan Kıyak, görevlilerin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan doktor, burada yapılan müdahalenin ardından psikiyatri uzmanı tarafından muayene edildi. Daha sonra tedbir amaçlı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

EŞİNİ VE OĞLUNU KASTAEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TABUTA SARILIP FERYAT ETMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan Gülşah Kıyak ile oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğulan Serdar Kıyak, tabuta sarılarak "Oğlum!" diye feryat etmişti.

Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Soruşturmada çelişkili ifadeler veren Kıyak, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlamalarıyla tutuklandı.

"KURTARMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİM" SAVUNMASI

Kıyak ifadesinde, "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi. Ancak bir görgü tanığı, "Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" diyerek tersini söyledi.

KAN DONDURAN MESAJ

Soruşturmada, Gülşah Kıyak'ın olaydan kısa süre önce ailesine cep telefonundan "Beni tehdit ediyor" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, adli soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirterek, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı - Son Dakika
