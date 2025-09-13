Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kızılırmak\'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
13.09.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kızılırmak\'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
Haber Videosu

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı. Kazadan yaralı halde kurtulan doktor baba, gözyaşları içinde tabuta sarılarak bırakmak istemedi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Asarkale mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde asistan olarak görev yapan Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

BABA YARALI KURTULDU, ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki çocukları Poyraz Kıyak otomobille birlikte suya gömüldü. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

CENAZEYE MEMİŞOĞLU DA KATILDI

Hayatını kaybeden Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocuğunun cenazesi bugün Samsun Büyük Cami'ye getirildi. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı

Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

BABA TABUTU BIRAKMAK İSTEMEDİ

Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağladı. Babanın "oğlum" diye feryat ederek tabutu bırakmak istemediği anlar yürekleri dağladı. Fenalaşan Serdar Kıyak'a cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Anne ve çocuğun cenazesi Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Kızılırmak, Otomobil, 3-sayfa, samsun, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Bafra, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan’dan geriye milyonluk miras kaldı 71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı
Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Ali Koç’tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı... Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Belediyenin işlettiği kafeye ’eğlenmek için’ zarar vermişler Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Cep telefonu tamiri sırasında batarya patladı Dehşet anları kameralarda Cep telefonu tamiri sırasında batarya patladı! Dehşet anları kameralarda
Magical Club Spor Kulübü’nde düzenlenen yarışlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı Magical Club Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum
Charlie Kirk’in katili kovanlara bakın neler yazmış Bomba ifadeler Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
Birleşmiş Milletler’den Netanyahu’ya kötü haber Ezici çoğunluk onay verdi Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi
İzmir’deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın

16:40
Yok artık Tadic Yaptıklarını gören Fenerliler ’’Keşke gitmeseydi’’ diyor
Yok artık Tadic! Yaptıklarını gören Fenerliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
16:02
Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı yedek başlıyor
Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu! Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı yedek başlıyor
16:01
Fener’in yeni hocası Tedesco’dan Mourinho’ya olay gönderme
Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme
15:34
Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog
Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog
15:17
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler: Kapıyı açınca kıyamet kopmuş
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler: Kapıyı açınca kıyamet kopmuş
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet paraları için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum
14:33
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
14:33
İmamoğlu’nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki
İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
14:10
Bahçeli’nin hoşuna gitmeyecek Ali Koç’tan MHP’nin desteğine beklenmedik yanıt
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
14:09
Kırklareli Valisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sözleri programa damga vurdu
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
13:40
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyonda MHP yöneticisi de gözaltında
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP yöneticisi de gözaltında
13:38
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 16:56:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.