Yeleği açan usta, hemen polise haber verdi! Eski kiracıdan ev sahibine "bomba" sürprizi - Son Dakika
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Yeleği açan usta, hemen polise haber verdi! Eski kiracıdan ev sahibine "bomba" sürprizi

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Bağcılar'da kiracılar evden ayrıldıktan sonra tadilat için gelen usta, yeleğe gizlenmiş bomba düzeneği buldu. Polis ekipleri, yeleğin içerisindeki boruların ve kabloların inşaat malzemeleri ile süslenerek bomba gibi gösterildiğini tespit etti.

27.10.2024 20:03
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Bağcılar'da kiracılar ayrıldıktan sonra tadilat için eve gelen usta, yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis, yeleğe kablolar ile bomba süsü verildiğini tespit etti.

Bağcılar'da Kiracıdan Bomba Şoku: Yeleğin İçinde Gizli Düzeneği Bulundu

TADİLAT İÇİN EVE GELEN USTA, BOMBA DÜZENEĞİ BULDU

Olay, Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi 1548. Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın 2. katında kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişiler, bir süre önce evden ayrıldı. Ev sahibi tadilat için boşaltılan eve usta çağırdı. Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, daire sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği belirlendi.

Bağcılar'da Kiracıdan Bomba Şoku: Yeleğin İçinde Gizli Düzeneği Bulundu

"KORKTUM AĞLADIM"

Bina sakini Dilek Sezer, "Bina 3 katlı, üst katta yaşıyorlardı, ben giriş katta yaşıyordum. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen arkadaş buldu. Polis geldi, bizi evden çıkarttılar, binanın etrafını çevirdiler. Sonra bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım" dedi.

Bağcılar'da Kiracıdan Bomba Şoku: Yeleğin İçinde Gizli Düzeneği Bulundu
Yeleği açan usta, hemen polise haber verdi! Eski kiracıdan ev sahibine "bomba" sürprizi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeleği açan usta, hemen polise haber verdi! Eski kiracıdan ev sahibine 'bomba' sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Karakütük:
    bunlar daha iyi günlerimiz hele şu lübnandakilerde Bi gelsin 117 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    üç kuruş fazla kira için kimlere ev verdiğinizi görün işte 101 9 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    suri Esad bum bum ?????? 52 13 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Nasıl umutla verdin hangi garibi çıkardın onların sokakta kalma korkusu sana geçti işte 14 9 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Sınır kapılarını sonuna kadar açın sonuç husran Daha iyi gunlerimiz 9 0 Yanıtla
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