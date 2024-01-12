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Bağcılar'da işlenen 'kan davası' cinayetinde karar: Sanık 'Sizin için döneceğim' dedi - Son Dakika
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Bağcılar'da işlenen 'kan davası' cinayetinde karar: Sanık 'Sizin için döneceğim' dedi

Bağcılar'da aralarındaki kan davası nedeniyle Hüseyin Demir'i öldürdüğü öne sürülen 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararı duyan sanık Serkan Yağız, müştekilere 'Sizin için döneceğim' dedi.

12.01.2024 - 17:11,
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Bağcılar'da işlenen 'kan davası' cinayetinde karar: Sanık "Sizin için döneceğim" dedi

Mahkeme 3 sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti

Cezayı duyan sanık Serkan Yağız müştekilere "Sizin için döneceğim" dedi

İSTANBUL - Bağcılar'da aralarındaki kan davası nedeniyle Hüseyin Demir'i sokak ortasında öldürdüğü öne sürülen aynı aileden 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında 3 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan kararı duyan sanık Serkan Yağız müşteki aileye dönerek "Sizin için döneceğim" dedi.

İstanbul'da 18 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Yasin Yağız bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayeti işlediği gerekçesiyle Yahya ve Zekeriya Demir tutuklanırken, zanlıların babası Hüseyin Demir ise Yağız ailesi tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı. Kan davası nedeniyle oluşan husumet sonucu 6 Ocak 2021 günü öldürülen Yasin Yağız'ın kuzeni Serkan Yağız, zanlıların babası Hüseyin Demir'i Bağcılar'da silahla ateş ederek öldürmüştü. Olaya ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serkan Yağız ile tutuksuz sanıklar Kamuran, Nevzat ve Alaattin Yağız ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Hüseyin Demir'in ailesi de katıldı.

Söz verilen maktul Hüseyin Demir'in ailesi, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme ardından kararını açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanık Alaattin Yağız ve Kamuran Yağız, suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Sanık Nevzat Yağız ise "Serkan bizden habersiz gitmiş bu olayı yapmış. Onu kınıyorum" dedi. Tutuklu sanık Serkan Yağız "Pişmanım, keşke böyle olmasaydı, yapacak bir şey yok olan olmuş" şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Ferhat ve Nevzat Yağız'ın 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme Serkan, Kamuran ve Alaattin Yağız'ın 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme 3 sanığın da cezasını müebbet hapse indirdi. Tutuksuz sanıklar Kamuran Yağız ve Alaattin Yağız'ın almış oldukları ceza, kaçma şüphelerinin bulunması ve adli kontrol uygulanmasının yetersiz olacağına kanaat getiren mahkeme, hükümle birlikte 2 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Sanıklar duruşma salonunda polisler tarafından kelepçelenerek işlemleri için götürüldü. Kararın ardından sanık Serkan Yağız ise duruşma salonunda müştekilere dönerek, "Sizin için döneceğim" dedi.

Öte yandan duruşmanın bitmesinin ardından karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Bahaeddin Özdemir "Bütün celseler boyunca biz sanıkların tutuklanmalarını talep ettik. Bugün sonunda duruşmada tutuklama yaşadık. Olayın azmettiricisi olarak kabul edilen 2 sanık tutuklandı. Müvekkillerim mahkemeye olan güvenlerini hep tekrar etmişlerdi. Adalet yerini bulmuş oldu. Tutuklama kararı duruşma anında yapıldı. Aile kan davalarının tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yaptı, sabır gösterdiler" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 6 Ocak 2021 günü meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanıklardan Serkan Yağız'ın maktul Hüseyin Demir'i olay günü iş yerinin yakınlarında takip ettiği ve 20 dakika beklediği ifade edilmişti. Sanık Serkan Yağız'ın maktulü diğer sanıklar Ferhat, Kamuran, Nevzat ve Alaattin Yağız ile birlikte takip etmesinin nedeninin aralarındaki husumet olduğu açıklanan iddianamede, Serkan'ın maktule ateş ettiği, makulün bir dükkana kaçtığı ve sanığın dükkanda başka vatandaşlar olmasına rağmen ateş ederek öldürdüğü belirtilmişti. Sanık Serkan Yağız'ın öz amcası olan Kamuran Yağız'ın oğlu Yasin Yağız'ın maktul Hüseyin Demir'in oğulları Yahya ve Zekeriya Demir tarafından 18 Şubat 2019'da bıçaklanarak öldürüldüğü ve bu nedenle taraflar arasında husumet olduğu da iddianamede kaydedilmişti. Sanıkların olayı fikir ve eylem birliği içerisinde 3 yıl önce Yasin Yağız'ın bıçakla öldürmesinden duydukları öç alma ve kan gütme saikiyle tasarladıkları da iddianamede değerlendirilmişti. İddianamede, sanıklar Serkan Yağız, Ferhat Yağız, Kamuran Yağız, Nevzat Yağız ve Alaattin Yağız hakkında 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Bağcılar\'da işlenen \'kan davası\' cinayetinde karar: Sanık \'Sizin için döneceğim\' dedi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da işlenen 'kan davası' cinayetinde karar: Sanık 'Sizin için döneceğim' dedi - Son Dakika


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