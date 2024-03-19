Bağcılar'da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı - Son Dakika
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Bağcılar'da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı

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Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerine katılan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerin önüne kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe duyuyor ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirtiyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2024 01:52  Güncelleme: 01:56
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Bağcılar'da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı

İSTANBUL - Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 adayın yarıştığı muhtarlık sürecinde, adaylardan biri olan Münevver Adan büyük panik yaşadı. Adan'ın seçim ofisi olarak kullandığı yere kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. İlk seferde fiziksel bir zarar görmediğini belirten kadın aday saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor.

Olay saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1063. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Selim Mahallesi muhtar adaylarından biri olan Münevver Adan, seçim yarışının sonuna gelinirken 4 gün arayla ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Son yaşanan olaydan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde yine aynı kişiler olduğundan şüphelenilen şahısların, Adan'ın seçim ofisi olarak kullandığı yerin önüne gelerek 5 el ateş ettiği öğrenildi. Kadın aday Münevver Adan ve yakınları saat 22.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle büyük panik yaşadı. Plakasız bir motorla gelerek ateş eden yüzü kapalı şahısların kimliği belirlenemedi.

Saldırının dört gün içerisinde ikinci kez tekrarlandığını ve kendilerini korkutmak amaçlı yapıldığını belirten Münevver Adan, "Yavuz Selim Mahallesi muhtar adayıyım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Yaklaşık 4 gün önce büronun önünde havaya 5 el ateş ettiler. Bugün tekrar havaya ateş ettiler. Sanırım bizi korkutmak amacıyla yapıyorlar. Kim olduklarını bilmiyoruz. Benimle birlikte 3 aday var, bunu yapan adaylardan biri. Polis ekipleri geçen gün çalışma yürüttü ancak plaka yok ve kafalarında kask olduğu için bir şey bulamadılar. Tutanaklarımız var. Bugün de geldiler ve tutanak tuttular. Sözlü bir tehdit de ulaşmadı. Geçen sefer de saat 02.00 civarlarıydı, havaya 5 el ateş edip gittiler. Büroya bakarak havaya ateş edip gidiyorlar. Biz bunun nedenini anlayamadık, bir can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Adan, şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Bağcılar\'da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı - Son Dakika

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