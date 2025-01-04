Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FERDİ TAYFUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAHÇELİ, TAYFUR'UN MEZARINA TOPRAK ATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bahçeli, Tayfur'un mezarına toprak attı. Bu sırada bir görevlinin yardım teklifini Bahçeli eliyle reddetti.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu. Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı. Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

ADANA RADYOSU DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı. Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti. Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

"ÇEŞME" ŞARKISIYLA HERKES TANIDI

Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu. İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

ALBÜMLERİ VE KONSERLERİ REKORLAR KIRDI

Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.