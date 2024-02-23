Bahçelievler'de gece saatlerinde 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. Zabıta ekipleri bina etrafında önlem alırken, düşen beton parçalar nedeniyle 2 otomobilde hasar meydana geldi. Olay, deprem konusunda sürekli uyarıların yapıldığı İstanbul'daki eski binalar gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu.
Saat 23.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi, Bulut Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binan çatısında inceleme yaparken polis ekipleri de sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.
Otomobili zarar gören Behzat Bişkin, "Evde oturuyorduk biz, herhangi bir şey yoktu. Bir gürültü çıktı, cama çıktığımızda zaten karşı binanın balkon çıkması arabamızın üzerine düşmüş olduğu gibi.
Bir araba daha vardı onda fazla bir şey yok ama en büyük hasar bizim araçta. Durum bu, şimdi karakola gideceğiz. Saat 23.00 gibi oldu, yapacak bir şey yok" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beton parçaları araçların üzerine düştü - Son Dakika
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almayı planlıyor.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?