Bakan Yerlikaya: "Bir yılda 585 organize suç örgütü çökertildi"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir yıllık süreçte Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmaları aktarmak ve süreçte yaşanılanları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen 'Ankara 365 Medya Buluşmaları' toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Yerlikaya, göreve gelmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte terör ve organize suç örgütlerine karşı yapılan mücadeleler ve Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri aktardı.

"Son bir yılda olarak bin 22 terörist etkisiz hale getirildi"

Konuşmasında milletin huzuruna ve kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Operasyon sayılarımız toplam 31 bin 994. Bunun neticesinde İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak bin 22 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksek yerli ve milli teknoloji bizim envanterimize 2016 yılının sonunda katıldıktan sonra bir gücümüze güç kattık. Tecrübe noktasında, cesaret noktasında, kahramanlık noktasında zaten jandarmamı ve emniyetimi dünya alem biliyor. Ama teknoloji birleştiği zaman; hava unsurlarımız İHA, SİHA, İKU'lar 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirdi. Bunların neticesinde henüz etkisiz hale getirilemeyen ve ensesinde bitmek üzere olduğumuz bir terör örgütü mensubu gökyüzüne bakamaz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

"FETÖ'ye yönelik 5 bin 543 operasyonda toplam bin 595 kişi tutuklandı"

Başta FETÖ olmak üzere DAEŞ ve diğer sol terör örgütlerine ilişkin yapılan operasyonları da paylaşan Bakan Yerlikaya, özellikle 15 Temmuz gecesini hiç unutmadıklarını belirterek, "FETÖ'ye yönelik 5 bin 543 operasyonda toplam bin 595 kişi tutuklandı. Hakeza DEAŞ da bir başka din istismarcısı örgüt. Dünyada DEAŞ ile ilgili başından bugüne ve bundan sonra en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bununla ilgili de toplamda bin 607 operasyon düzenlendi ve 903 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Sol terör örgütleriyle de ilgili aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam ettiklerini belirten Yerlikaya, toplam 614 operasyon düzenlendiğini ve 152 tutuklandığını dile getirdi.

"119'u bombalı toplam 160 terör eylemi engellendi"

Bakan Yerlikaya, engellenen terör eylemlerinin detaylarına ilişkin de bilgiler vererek, "Bu dönemde engellenen 119'u bombalı olmak üzere toplam 160 eylem engellendi. Bizim birinci görevimiz önemek ve önleyici olmak. Terör finansmanı diye adlandırdığımız bir alt başlık da var. Terörün finansmanı, parasal kaynağı, olmadığı zaman nefes alamaz. Biz terör örgütlerine 1 liranın gitmesine bile tahammül edemiyoruz. Dolayısıyla 52 milyon 525 lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli rakamın büyüklüğü bizim için önemli değildir" şeklinde konuştu.

"Son bir yılda 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Yerlikaya, üst düzey birçok teröristin son bir yıllık süreçte etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Son bir yılda 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Biliyorsunuz kırmızı, yeşil, turuncu ve gri kategorideki sözde liderlerin sayılarını da belirtmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"Organize suç örgütleriyle ilgili bin 451 operasyon düzenlendi ve 3 bin 891'i tutuklandı"

Terör örgütlerinin dışında mücadelede önem verdikleri organize suç örgütlerinin de varlığından söz eden Bakan Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyalarının sokaklarımızda, mahallelerimizde, caddelerimizde aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerine tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üzerine söz söylemelerine fırsat veremeyiz. Hiçbir şekilde suç işlemekte kibirlenen bu yapılanmaların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Organize suç örgütleriyle ilgili bin 451 operasyon düzenlendi. Bunların 3 bin 891'i ise tutuklandı" dedi.

"Bir yılda 585 organize suç örgütü çökertildi"

Planlı, projeli, fiziki, teknik takiple ilgili birden fazla kurumla işbirliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı'nda yani güvenlik birimlerimiz; jandarma ve emniyetimizle, Adalet Bakanlığımızda savcılarımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımız; yani özellikle MASAK'la beraber çalışıyoruz. Bu çerçevede fiziki ve teknik takip projeli dosyalarımız kısa zamanda neticelendiğini ve adliyede tutuklama ve adli kontrol sayılarının da ciddi manada yukarı çıktığını söylemek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. Ayrıca MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışma çerçevesinde 106 milyar liralık değeri olan mal varlığına el konuldu" diye konuştu.

"11 milyar lira olan mal varlığına el konuldu"

Ayrıca organize suç örgütlerine yapılan operasyonların durmaksızın devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Daha geçen hafta İstanbul Emniyetimizin başarılı bir çalışması vardı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile birlikte 4 büyük çaplı organize suç örgütünün şimdilik değer tespiti 11 milyar lira olan mal varlığına el konuldu" bilgilerini aktardı.

"INTERPOL ile işbirliği çerçevesinde 497 şahıs yakalandı"

Sınır aşan suçlarla ilgili Türkiye olarak INTERPOL'ün üyesi olduklarını ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini hatırlatan Bakan Yerlikaya, "Bizim aradığımız ve bülten çıkardıklarımızı diğer ülkeler, diğer ülkelerin aradıklarını adalete temsil etmekle ilgili kararlılığımız 497 şahsın yakalanmasıyla taçlanmıştır. Şahısların 344'ü kırmızı bülten, 153'ü ise kırmızı difüzyon ile kapsamında yakalandı" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucuyla mücadelede yapılan 44 bin 937 operasyonda 31 bin 792 kişi tutuklandı"

Konuşmasında uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmaları da aktaran Yerlikaya, uyuşturucunun çağın en büyük sınavı olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, uyuşturucuda arz ve talep cephelerini birbirinden ayırt etmeden seferberlik ruhuyla mücadele etmemiz gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Son 1 yılda 44 bin 937 operasyonu imal ve ticaret noktasında yaptık. Bununla ilgili 31 bin 792 tutuklanma var. 13 bin 915 de adli kontrol ile serbest bırakılma var. Buradan serbest bırakılanlar da dahil adli kontrolle serbest bırakılıp, adliyeye gidip orada gözaltına alındıktan sonra tutuklananların dışında kalıp 'bana bir şey olmadı' diyenlere seslenmek istiyorum. Gözümüz onların üzerinde. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. Bu işi yapmasınlar doğru yoldan gitsinler istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"128 ton, adet esaslı olanların toplamı 63 milyon ve kök olarak ise 162,5 milyon kök uyuşturucu yakalandı"

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili birçok çalışma gerçekleştirdiklerini de ifade eden Yerlikaya, "Kullanıcılıkla ilgili 246 bin 491 operasyon yapıldı. Hafızam beni yanıltmıyorsa geçen hafta sonu itibarıyla cezaevlerimizde 37 bin hükümlü ve tutuklu var. Bunun yüzde 30'unun üzerindeki şahısların suçu ise uyuşturucu. Son bir yıldaki narkotik verilerimiz de gözüküyor. Bu çerçevede kilo esaslı uyuşturuculardan 128 ton, adet esaslı olanların toplamı 63 milyon ve kök olarak ise 162,5 milyon kök uyuşturucu bizim uyuşturucuyla ilgili mücadelemizdeki aldığımız rakamlar" ifadelerini kullandı.

"Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2"

Bakan Yerlikaya, kişilere ve mallara karşı işlenen asayiş verilerini de aktararak, kişilere karşı işlenen 10 önemli suça yer verdiklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, son bir yıllık periyodu, ondan önceki bir yılla değerlendirdiklerini belirterek, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 3,8 mallara karşı işlenen suçları ise yüzde 14,6 oranında azalttıklarını dile getirdi. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranımız yüzde 74,2 fakat bu oran geçen sene yüzde 71'miş. Evden hırsızlık bir yılda yüzde 33,4 oranında düşmüş. Daha önceki yıl günde 185 evden hırsızlık oranı yaşanırken bu sene ise 123'e düşmüş."

"Biz bir yılda 34 bin 843 hırsız yakalandı"

Bakan Yerlikaya, hapis yakalanmasına bakıldığında Türkiye'de bir sene içerisinde toplam 198 bin 918 kişinin yakalandığını belirterek, "Biz bir yılda 34 bin 843 hırsız yakalamışız. Bu oranda toplam 5 hırsızlık grubunun tamamını söylüyorum. Bu hırsızlıkların tamamında da son bir sene içerisinde düşüş var. 2024'ün ilk beş ayıyla 2023'ün il beş ayını kıyasladık. Buna göre 5 ayda 96 bin 795 kişi yakalandı. Yani hırsızlığın beş türünde 16 bin 295 tutuklama yaptık. Böylece evden hırsızlık yüzde 45,2 oldu. Böylece şimdilik Türkiye'deki günlük evden hırsızlık ortalaması 89 oldu" ifadelerini kaydetti.

"209 bin 414 sosyal medya hesabı incelendi ve 39 bin 671 hesap veya şahsın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi"

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla ilgili ise sadece kara ve mavi vatanlarının değil artık siber vatanlarının da olduğunu dile getirerek, "Burada da maalesef eşkıyalık var, zehir tacirleri var, aklımıza gelmeyen belki yeni keşfedilen suç türleriyle de karşılıyoruz. Fakat İçişleri Bakanlığı olarak siber vatanda da durmuyoruz. Bu çerçevede suç unsuru olabileceği değerlendirilen 209 bin 414 sosyal medya hesabı incelendi. Bunların 39 bin 671 hesap veya şahsın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi ve 297 kişi tutuklandı. Ayrıca bilişim ve yasadışı bahis alanında bin 944 operasyon yapıldı ve bunlardan 3 bin 63 kişi tutuklandı. Çevirim içi çocuk istismarında ise 237 kişi tutuklandı. Bunlar daha önceki dönemlerden çok daha fazla operasyon verileri. Ayrıca bir yılda 661 milyon X hesabından 191 milyonu yani yüzde 29'u bot hesap. Bu dönemde 14 milyar paylaşım yapılmış. Bu paylaşımların yüzde 39'u olumsuz ve spekülatif paylaşımlar" bilgilerini aktardı.

"Göçmen kaçakçılarına 7 bin 599 operasyon yaptık ve 4 bin 493 kişiyi tutukladık"

Dünyanın en büyük uğraş alanlarından birinin göç yönetimi olduğunu sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız şey düzensiz göçle mücadele etmek ve buna imkan sağlayan düzensiz göçmen organizatörlerini mücadele etmek. Göçmen kaçakçılarına 7 bin 599 operasyon yaptık ve 4 bin 493 kişiyi tutukladık. Bu bizim 81 valimiz, emniyetimiz ve jandarmamızın belli başlı performansından biri. 81 valimize verdiğimiz talimat, göçmen kaçakçılığına nefes aldırmamaları. Ömründe yaşadığı şehirden çıkmamış adam 7 bin kilometre öteden benim ülkeme gelmeyi nasıl cesaret edebilir. Bu ağı çökertmek bizim en büyük gayretimiz" ifadelerine yer verdi.

"Güncel rakamlara göre 3 milyon 114 bin geçici koruma altındaki Suriyeli göçmen mevcut"

Göç İdaresi Başkanlığı'nın her hafta düzenli ve düzensiz göçmenlerin sayılarını her hafta güncellediğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, "Son güncel rakamlara göre 3 milyon 114 bin geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin ikamet izinli ve 234 bin uluslararası koruma altındaki göçmen mevcut. Ayrıca yasal kalıcı olan tüm yabancıların adreslerini güncelliyoruz ve net rakamları ilerde bir basın toplantısında sizlere bildireceğiz" dedi.

Basın toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumunun ardından soru cevap bölümüyle devam etti. - ANKARA