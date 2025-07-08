Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi - Son Dakika
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Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter\'in ilk ifadesi
08.07.2025 11:56
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Manavgat Belediyesi soruşturmasında baklava kutusunda rüşvet aldığı anlar kameralarca kaydedilen Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ifadesi ortaya çıktı. 110 bin Euro'yu komisyon olarak aldığını kabul eden Tüter, bu paranın iki iş adamı arasında olduğunu ifade ederek parayı belediye adına almadığını iddia etti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

BAKLAVA KUTUSUNDAN 110 BİN EURO ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurmuş, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla Mehmet Engin Tüter'in makamına giderek rüşveti vermişti. Ardından ise polis baskın yapmıştı.

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

"AÇIP BAKMADIM"

Baskın sırasında odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere Mehmet Engin Tüter, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." demişti. Polisin, çantadaki baklava kutusunu açtırması üzerine baklava kutusunda avrolar çıktığı görülmüştü. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan Tüter, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını vermişti.

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı Manavgat Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak'ın "zimmet", Mesut Kara'nın "rüşvet almak", İlker Günay'ın "zimmet", Mehmet Ali Fansa'nın "icbar suretiyle irtikap", Kemal Taş ve Şükrü Ilgın'ın ise "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

PARAYI ALDIĞINI KABUL ETTİ

Baklava kutusunda rüşvet aldığı anlar görüntülere yansıyan Manavgat Belediyesi Başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter savcılıktaki ilk ifadesine ulaşıldı. TRT Haber'de yer alan ifadeye göre; Başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etti ancak, belediyedeki makamında aldığı binlerce avronun iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu. MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleri ile belgelenen binlerce euroluk "rüşvet çarkı" ile ilgili suçlamaları da kabul etmedi.

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanması sonrası soruşturma derinleşti. Gözaltındaki şahısların sorgusunun ardından yeni gözaltı kararları geldi. İlk operasyonda gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalanmıştı. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı.

RÜŞVET WHATSAPP YAZIŞMALARINDA

Rüşvet iddiaları, bölgede faaliyet gösteren turizmcilerin yer aldığı whatsapp grubundaki yazışmalara da yansıdı. Turizmci Zafer Süral'in iddiasına göre, Manavgat'taki turizmciler belediye tarafından haraca bağlandı. Süral, kendisi ve başka turizmcilere, rüşvet vermeyi kabul etmeyince belediye tarafından 250'şer milyon lira ceza yazıldığını öne sürdü. İddiaya göre, bu durum da diğer turizmcilere gözdağı vermek için kullanıldı.

Mehmet Engin, Manavgat, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi - Son Dakika
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