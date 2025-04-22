"İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu - Son Dakika
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"İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu

"İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu

Balıkesir'de 75 yaşındaki kadından haftalardır haber alamayan komşular ihbarda bulundu. Kapıyı açıp eve giren polisler beyaz bir köpek ile kadının oğluyla karşılaştı. Oğlu ekiplere "Annem içeride uyuyor" dedi, yaşlı kadını kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatılırken köpeğin oğlunun çevresinde sürekli havlaması dikkat çekti.

22.04.2025 08:51  Güncelleme: 09:03
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki şüpheli ölüm olayı tüm ilçeyi şoke etti. Atatürk Mahallesi'nde Ayten M'den (75) haftalardır haber alamayan komşuları ekiplere ihbarda bulundu. Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti.

"UYUYOR" DEDİĞİ ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı. Kapıyı kimseye açmayan Ş.M'ye "Annen nerede" diye soru soran polisler, "İçeride uyuyor" cevabı aldı. Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

'Uyuyor' dediği annesi evde ölü bulundu,

OĞLU GÖZALTINDA

Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M. önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

DARP İZİ YOK

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M'nin ölüm olayı ile ilgili olarak şüpheli ölüm verildi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'Uyuyor' dediği annesi evde ölü bulundu,

KÖPEĞİN SÜREKLİ HAVLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu. Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Ayrıca, "çöp eve" dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında "Ruhun Deşifresi" isimli bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Uyuyor' dediği annesi evde ölü bulundu,
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'İçeride uyuyor' dediği annesi evde ölü bulundu - Son Dakika

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