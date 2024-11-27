Barajda Bulunan Melike'nin Cinayetinde Yeni Gelişme

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Barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike cinayetinde yeni gelişme

Babadan şaşırtan ifade: "Çocuk bakımsızlıktan öldü, bende baraj gölüne attım"

İSTANBUL - Arnavutköy 5 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürerek cesedini Sazlıbosna barajına atan cinayet zanlıları Meryem Ataman, Zehra Öztürker ve baba Cahit Eşiyok emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yıllar sonra aile ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Baba Cahit Eşiyok polise verdiği ilk ifadesinde "Çocuk bakımsızlıktan dolayı öldü, bende daha sonra baraj gölüne attım" dediği öğrenildi.

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda 22 Kasım tarihinde Ecrin Eşiyok rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" demiş, durumdan şüphelenen öğretmen polis ekiplerine haber vermişti. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alınmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlı baba Cahit Eşiyok, Meryem Ataman ve Zehra Öztürker, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok'un çocukları Hasan Eşiyok, Ömer Eşiyok ve Ecrin Eşiyok ise ekipler tarafından çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi.

Baba'dan şaşırtan ifade

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Şüpheli baba emniyette verdiği ilk ifadesinde "Çocuk bakımsızlıktan dolayı ölmüştü. Bende daha sonra götürüp baraja attım" dediği öğrenildi. Gözaltında bulunan diğer şüpheliler ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

DNA örnekleri eşleştirilecek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli baba sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis şüpheli babadan alınan kan örneklerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şüpheli anne ve baba ile 2018 yılında bulunan cesedin DNA örnekleri eşleştirileceği belirtildi.

12 gün önce boşandılar

Yıllar sonra ortaya aileye ait yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre Cahit ve Meryem Eşiyok Çifti 2008 yılında evlenmiş, bu evlilikten H.E.E.E.ve cesedi bulunan Melike isminde çocukları dünyaya gelmişti. 15 Ocak 2018 tarihinde ikili geçimsizlikten dolayı boşanma kararı almıştı. 4 yıl önce 2020 yılında Meryem ve Cahit çifti tekrar evlenerek hayatlarını birleştirdi. Ö.E isminde bir çocukları daha dünyaya geldi. Çiftin bundan 12 gün önce 15 Kasım 2024 günü yeniden boşandığı öğrenildi.

5 yaşındaki Melike'nin hangi tarihte öldürülüp göle atıldığı ise yapılan çalışmalar sonrası netlik kazanacak.