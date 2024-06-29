Bartın'da Irmakta Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da Irmakta Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

Bartın'da ırmakta balık avlayan bir kişi, suların yükselmesi sonucu 2 saat boyunca çağlayanda mahsur kaldı. Ekiplerden yardım isteyen amatör balıkçı, gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile ırmaktan çıkarıldı.

29.06.2024 09:52
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Bartın'da ırmakta balık avlayan bir kişi, suların yükselmesi sonucu 2 saat boyunca çağlayanda mahsur kaldı. Ekiplerden yardım isteyen amatör balıkçı, gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile ırmaktan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Irmağı Çağlayan mevkiisinde sabahın erken saatlerinde balık avlayan Hüseyin Conkur, ırmak içerisindeki bir kayaya çıktı. Sabah saat 06: 00 sıralarında suların yükselmeye başlaması ile birlikte bentte bulunan beton zeminin üzerine çıkan Hüseyin C, ırmağın karşı yakasında bulunan balıkçılara seslenerek yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar ise Hüseyin C.'nin mahsur kaldığını söylemesi üzerine polis ve kurtarma ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine ise önce polis, sonra da AFAD ekipleri geldi. Şahsa ulaşamayan ekipler, bot yardımıyla Hüseyin C'ye ulaşmaya başladı. Sudaki şiddetli akıntı ve kayalar nedeniyle şahsa ulaşmakta zorlanan ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda şahsa ulaştı. Önce şahsın yakaladığı balığı tekneye alan ekipler daha sonra ise can yeleği giydirdikleri Hüseyin C'yi bota aldı. Yeniden kara ayak basan ve kurtulmanın sevincini yaşayan Hüseyin C, yüzme bilmediğini belirterek ekiplere teşekkür etti.

Hüseyin C, "Nehrin karşı yakasında sabah balık avlıyordum. Irmağın içerisindeki bir kayanın üstüne çıktım. O zaman su seviyesi düşüktü. Sular yükselmeye başladı. Yüzme bilmediğim için geldiğim tarafa gidemedik. Kendimi zor kurtardım. Kıyafetler de nehrin karşı yakasında kaldı. Balık avlarken oltaya geldik" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Çağlayan, Bartın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Irmakta Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika

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