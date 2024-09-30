Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara - Son Dakika
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Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

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Soğuk hava dalgası yurdun genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

30.09.2024 22:02  Güncelleme: 22:05
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Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

BARTIN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Meteorolojinin sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Bartın'da okulların 1 gün tatil olduğu duyuruldu. Kentte uyarı üstüne uyarı yapılarak, sel, su baskını ve taşkınlar konusunda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Bartın Valiliği tarafından okulların tatil edildiğini belirtilen açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bartın'da Sağanak Yağış Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Bartın'da Sağanak Yağış Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Zonguldak, Kastamonu, 3-sayfa, Bartın, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aa:
    karakis ne demek lan.kis olmazsa bereketmi kalır angut nasıl başlık o 50 1 Yanıtla
  • Kamuran SEKİN:
    Eğitim sürekli arada zaten. Neyin arasındam bahsediyorsunuz.!! 0 0 Yanıtla
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