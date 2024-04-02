İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü

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İstanbul'da bir İETT sürücüsü, hem telefonuyla oynadı hem de otobüsü sürdü. Trafikteki o tehlikeli ve sorumsuz anlar, yolcu tarafından anbean kayda alınırken görüntüler tepki çekti.

KENDİSİNİN VE YOLCULARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Kazaya davetiye çıkaran görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköyseferini yapan İETT otobüsünün şoförü telefonuyla oynayarak aracı sürmeye devam etti. Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe saydı.

ŞERİTTEN ÇIKTI, TELEFONU BIRAKMADI

Sürücü kimi zaman şeritten çıksa bile bu duruma aldırış etmedi ve cep telefonuyla uğraşmaya devam etti. Rahat tavırlarıyla aracı kullanmaya devam eden şoför adeta kazaya davetiye çıkarırken yaşanan o anlar otobüste seyahat eden yolculardan birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.