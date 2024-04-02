YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü

Geniş Video İzle

Başakşehir'de bir İETT şoförü, sefer boyunca telefonla oynayarak dikkatsizce araç kullanmaya devam etti. Şeritten çıkma riskine rağmen telefonunu bırakmayan şoförün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir İETT sürücüsü, hem telefonuyla oynadı hem de otobüsü sürdü. Trafikteki o tehlikeli ve sorumsuz anlar, yolcu tarafından anbean kayda alınırken görüntüler tepki çekti.

KENDİSİNİN VE YOLCULARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Kazaya davetiye çıkaran görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköyseferini yapan İETT otobüsünün şoförü telefonuyla oynayarak aracı sürmeye devam etti. Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe saydı.

İETT şoförü, yol boyunca telefonla oynayarak yolcuların canını hiçe saydı

ŞERİTTEN ÇIKTI, TELEFONU BIRAKMADI

Sürücü kimi zaman şeritten çıksa bile bu duruma aldırış etmedi ve cep telefonuyla uğraşmaya devam etti. Rahat tavırlarıyla aracı kullanmaya devam eden şoför adeta kazaya davetiye çıkarırken yaşanan o anlar otobüste seyahat eden yolculardan birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü
Kaynak: İHA

Başakşehir, İETT, Ulaşım, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
10:11 FAST işlem limitleri artırıldı FAST işlem limitleri artırıldı
10:07 İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü
10:02 İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü
09:58 Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
09:58 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurların son durumu Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu
09:34 Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
09:13 Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme Süre 180 güne çıkarıldı Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme! Süre 180 güne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 11:08:57. #1.12#
SON DAKİKA: İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement