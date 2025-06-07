Başkan Zeyrek'ten umutlandıran haber - Son Dakika
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Başkan Zeyrek'ten umutlandıran haber

Başkan Zeyrek\'ten umutlandıran haber
07.06.2025 13:08  Güncelleme: 13:10
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Elektrik çarpması sonucu kalbi duran ve yapılan kalp masajıyla 70 dakika sonra nabzı gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Elektrik çarpması sonucu kalbi duran ve yapılan kalp masajıyla 70 dakika sonra nabzı gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu açıklamalarda bulundu. Özel yaptığı açıklamada her gelen haberin öncekinden daha iyi olmasının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Manisa'daki evinin havuz motorunda elektrik çarpması sonucu kalbi duran ve 70 dakikalık bir müdahalenin ardından hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin devam ettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde bekleyiş devam ediyor. Zeyrek'in son durumuyla ilgili olarak ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ihtiyatlı ve umut veren açıklamalarda bulundu.

"Yoğun bakım tedavileri ileri şekilde devam ediyor"

Ferdi Zeyrek'in son durumuyla ilgili açıklama yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Öncelikle tüm Manisa'da vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Dün akşam itibariyle saat 00.11 civarı Ferdi başkanımız, acil servise getirildi. Evin de bulunan havuzun yanındaki motordan, motorun çevresinde bulunan sudan kaynaklanan kaçak elektrikten kaynaklanan bir elektrik çarpması nedeniyle 112 doktorlu ekibi tarafından evinde 20-25 dakika arasında yapılan müdahalesi sonrasında hastanemiz acil servisine temel yaşam desteği uygulanarak getirildi. Biz burada hastanede geldiği dakikadan itibaren sürekli kardiyak monitör resütasyon canlandırma işlemlerini devam ettik. Çok dirençli bir bünyesi vardı. Kalp durması vardı. Ama ısrarlı düzenli işlem sonrasında 50. dakikada yanıt aldık. Kalp ritminde bir dönüş sağlandı. Bu fazlasıyla bizlere memnun etti. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani bir vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte bir atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında tabii bu arada kalp tansiyonu oluşturması için yine ilaçlarla bir şekilde destekler devam etti. Suni solunum cihazı ventilatöre bağlanarak tedavisi devam etti. Ama ilerleyen süre işte tedavinin kolaylaştırılması adına ve tansiyonlarda ya da oksijenizasyondaki bozulmalar nedeniyle daha ileri bir tedavi yöntemi olan ecmo dediğimiz vücut dışında vücuttaki kanın oksijenlenerek tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uygulamaya karar verildi. Sonrasında biz burada tüm hekimler, yoğun bakım uzmanları, anestezi hekimleri, kardiyologlar ve acil tip hekimleri birlikte takip ederek konsültasyon yaparak Ecmo uygulamasına karar verildi. Bunun için İzmir Şehir Hastanesi'nden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı da saat 5.00-5.30 arası ecmo uygulamasına başlandı hastamız. Hastamızın bu Ecmo'dan sevindirici bir şekilde iyi yanıt alındı. Orada yine oksijenizasyon kanlardaki oksijenlenme düzeldi ve güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. Ama geldiğinden bu yana tabii ki bu süreçte, hipoksit kaldı ya da bu canlandırma olduğu süreç boyunca değişik organlarda hasarlar olabiliyordu. Onlardan bir tanesi de böbrekti. Yine idrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yine ona benzer bir sistemde diyaliz ama diyaliz ama bildiğimiz diyaliz değil yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen kontinin üreten replasman tedavisi dediğimiz bir sistemi burada yine kurduk. Ondan da yine şimdi aldığım son bilgilere göre son 2 saat içerisinde idrar çıkışlarında da düzelme olduğunu gördük. Şu an itibariyle başkanımızın tüm tedavileri, yoğun bakım tedavileri olması gerektiği gibi ileri şekilde devam ediyor. Yine bilgilendirme olursa, değişiklik olursa sizlerle yine bir arada oluruz" dedi.

"Aldığı dualar olumlu gelişmeleri ortaya çıkardı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başhekimimizin şahsında Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ndeki tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. 112 acil servisimize ve Manisa'daki tüm kamu görevlilerine Sayın Valimizin şahsında teşekkür ediyoruz. Dün olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa'da herkes yüreği ağzında, gözü uykusuz Ferdi Başkan'ın sağlık durumunu takip ediyor. Sizler de izlediğiniz on binlerce kişi hastaneye doğru yöneldi. Hastane bahçesini sabaha kadar binlerce insan terk etmek istemediler. Manisa'nın bir evladı ve sevmeyeninin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan, toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış ve emin olun yaşamakta olduğumuz olumlu gelişmenin bence en önemli sebebi de o. Öyle 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten olağanüstü. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkan'ın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin" diye konuştu.

"Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz"

Her geçen saat Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili daha iyi haber aldıklarını kaydeden Özel açıklamasını şöyle tamamladı: "Şunu söyleyebilirim hocanın tüm açıklamaları yanı sıra, yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu her şey yoluna girdi. Bundan sonra çok iyi olacak demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız. Ama her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor. Biz de Ferdi Başkan'ı tanıyoruz. Çocukluğundan beri bütün Manisa'nın tanıdığı arkadaşımız. Çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. Sanki biz ilk kez böyle bir tablo yaşıyoruz ama Ferdi'nin tedaviye verdiği reaksiyon, doktorlarımızın verdiği bilgiler bizim normal hayatta yaşadığımız Ferdi'nin reaksiyon biçimleriyle uyumlu. O yüzden iyi olacak. Arayan soran herkese başta siyasi partilerin genel başkanları, sayın bakanlar olmak üzere arayan soran herkese yurt dışındaki ziyaretlerini, çalışma toplantılarını, tatillerini kesip Türkiye'ye dönenlere Manisa'ya Türkiye'nin dört bir yanından gelenlere, yolda olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu zor günü hep birlikte atlatacağımızı ümit ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, Celal Bayar, Özgür Özel, Acil Durum, Politika, 3-sayfa, Hastane, manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkan Zeyrek'ten umutlandıran haber - Son Dakika

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