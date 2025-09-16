Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 kişi için tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 kişi için tutuklama talebi
16.09.2025 22:22
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 39 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

39 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İFADELERİNE ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla ilgili soruşturmada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun polise verdiği ifadelere ulaşıldı.

BİRİ EVLİ 3 KADINA AKTARDIĞI PARALAR SORULDU

Emniyetteki ifadesinde, gönül ilişkisi içinde olduğu iddia edilen ve kendi hesabından para aktardığı tespit edilen biri evli 3 kadın ile ilgili yöneltilen soruyu "Tanırım" diye geçiştiren Başkan Hasan Mutlu, bu kadınlara aktardığı hesap hareketlerindeki miktarın ise 'danışmanlık' ücretiydi " diye cevap verdiği öğrenildi. Mutlu'nun, gönül ilişkisi yaşadığı kadınlardan birini işe aldığı diğerine ise maddi destek sağladığı da çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

İhalelerdeki yolsuzluk iddiaları yöneltilen Mutlu'nun, "Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum" diye cevap verdiği aktarıldı.

DEPREMZEDENİN "RÜŞVET" İDDİASI

Soruşturmanın, 2 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evi yıkılan ve İstanbul'a yerleşen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi. Söz konusu depremde evi yıkıldıktan sonra Hatay'dan İstanbul'a göçen ve Bayrampaşa'da Başkan Hasan Mutlu'nun onayını alarak kafe açan depremzede A.O.'dan 2 milyon 500 bin lira rüşvet istedikleri iddia edildi.

Şikayetçi kafe işletmecisi depremzedenin ifadesinde, "Ben Hataylıyım, uzun yıllar Bayrampaşa'da yaşayıp Hatay'a gittim. Orada evim yıkılınca deprem sebebiyle döndüğümde kafe açmak istediğimi söyleyerek belediye başkanından izin istedim. Onay aldım, hukuki süreç için de beni başkan yardımcısına yönlendirdi. Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım" dediği aktarıldı.

KAFELERİN İSİM HAKLARINI ÜZERİNE YAPMIŞ

Yolsuzluk iddialarının odağındaki Hasan Mutlu'nun, belediyeye ait bazı kafeterya tarzı işletmelerin isim haklarını kendi üzerine yaptığı öne sürüldü. Emniyet ekipleri tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, bu sefer de belediye işletmesi olan "Mis Cafe"nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Mutlu, Bayrampaşa, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • bdh76xgfwj:
    iktidar yeter artık bu ülkenin ekonomisine insanlarına verdiğiniz sıkıntılar düşün artık milletin yakasından. 24 43 Yanıtla
    Kemal:
    annan mi zarar gördü 13 5
    mustafa sagdic:
    kemal harbi cahilsin 2 4
    Dadaş 20:
    niye çalanlar ortaya çıkınca neden zorunuza gidiyor. Zararı sen karşıla calinanlari sen yerine koy onları serbest bıraksınlar kabul mu 4 2
  • Mustafa Özkan:
    eskiden suçlular yurt dışına kaçardı artık Akp ye kaçıyor yatacak yeriniz yok sizin ülkeyi Afrika ülkesi yaptınız. 20 26 Yanıtla
  • Halis demir:
    BU HIRSIZLAR NEZAMAN MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞECEK YA BU HIRSIZ SEVİCİLER BIKTIK BU CAAPE TERÖRÜNDEN. 27 16 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Bu yapılan zulümleri Allah korkusu olan bir yapmaz madem o kadar adaletlisiniz dinili imanlısınız Melih Gökçek’ten başlayın yargılamaya 12 13 Yanıtla
    mustafa sagdic:
    onlar büyük goturenlerinseverler 4 3
  • Nafi Aydogan:
    şu CHP ülkenin beka sorunu bu nedir ya çala çala bıkmadınızmı çalan kendileri şikayet eden gene kendileri tabi lokmayı paylaşmayınca böyle oluyor 14 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:18
24 saat son dakika haber yayını
