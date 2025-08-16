Beylikdüzü\'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 şahıs, bir evin balkonunda uyuşturucu madde kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekilere aldırmayan şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi.

1 GÖZALTI

Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi.