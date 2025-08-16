İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 şahıs, bir evin balkonunda uyuşturucu madde kullandı.
Çevredekilere aldırmayan şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi.
Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika
