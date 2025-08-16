Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı

Beylikdüzü\'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı
16.08.2025 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evin balkonunda uyuşturucu kullanan 2 şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırmadan hareket etti. Polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine eve baskın düzenledi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu kullandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yapılan operasyonda, evde bir miktar uyuşturucu madde bulundu ve daha önce de birden çok suç kaydı bulunan G.T. gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 şahıs, bir evin balkonunda uyuşturucu madde kullandı.

Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı

O ANLAR KAMERADA

Çevredekilere aldırmayan şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı

GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi.

Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı

1 GÖZALTI

Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği
Fenerbahçe’de Göztepe maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik
Danimarka’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var Danimarka'da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Türkiye’nin yangın kabusu sürüyor Çok sayıda kentten alevler yükseldi Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 19:38:18. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.