Bilecik'te 3 kurşunla gazeteciyi vuran şahıs 6 buçuk ay sonra tahliye edildi

Gazeteci Cafer Elmas;

"Aynı saldırı yeniden gerçekleşirse bunun vebalini kim alacak"

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz Haziran ayında evinin önünde pusu kurarak gazeteci Cafer Elmas'ı vuran Ahmet Yasir B. 6 buçuk ay sonra tahliye oldu.

Olay geçtiğimiz 19 Haziran akşamı Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Lider Sitesi önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, evinin önüne geldiğinde aracını park eden Cafer Elmas'a minibüs durağında bekleyen Ahmet Yasir B. elinde silahla yönelmeye başladı. Aracının içinde, silahın üzerine doğrultulduğunu gören Elmas hemen silaha sarıldı. Elinden yaralanan Cafer Elmas can havliyle silahı bırakırken, Ahmet Yasir B. 2 el daha kasıklarına ateş etti. Ardından aracından çıkan Elmas ile Ahmet Yasir B. arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada Ahmet Yasir B. kaçarken arkasına dönerek bir el daha ateş etti. Şans eseri bu mermi Elmas'a isabet etmezken, Ahmet Yasir B.'nin olay yerinden kaçmasından kısa bir süre sonra yakalandı. Ahmet Yasir B.adam öldürmeye tam teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Yasir B. aradan geçen 6 ayın ardından geçtiğimiz gün tutuklu bulunduğu Bolu Gerede L Tipi Kapalı Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.

9 defa ameliyat oldu

Geçen süreç içerisinde Cafer Elmas, 7 defa elinden, 2 defa da kasık bölgesinden olmak üzere toplam 9 defa ameliyat geçirdi. Zorlu ameliyatlarının ardından fizik tedavi süreci devam eden Elmas'ın elinde ciddi bir hasar meydana geldi. Kırıkların henüz kaynamaması ve parmaklarının donması sebebiyle 5 gün ara ile 10 gün önce elinden 6 ve 7'inci ameliyatını olmuş, bu defa sağ kasığından kemik alınarak eline kemik nakli yapıldı.

"Aynı saldırı yeniden gerçekleşirse bunun vebalini kim alacak"

Elmas bu karar sonrası çok üzgün olduğunu anlatarak, "Ağır tedavi süreci daha devam edip kemiklerim henüz kaynamadan gelen şok bir haber vicdanımızı yaraladı. Tedavimin devam etmesinden dolayı savcılık tarafından ifadem henüz alınmadı. Savcılık tarafından iddianame hazırlanmadan, bir mahkeme duruşması dahi görülmeden kasten adam öldürmeye teşebbüs eden saldırgan Ahmet Yasir B.'nin cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak mağdur olduğu gerekçesi ile 6 ay sonra tahliye edildi. Hukuki süreçte Sulh Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermesinin ardından savcılık makamı karara itiraz etse de Asliye Ceza Mahkemesi itiraz yolu kapalı olarak itiraza ret kararı verdi. Gelinen süreçte adli makamlar tarafından verilen tahliye kararı ise büyük bir şok ve üzüntü oluşturdu. İnsan hayatına bile isteyerek kasteden, adliyeye çıkartılırken dahi rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve pişmanlık duymadığı görülen bir kişinin sadece 6 ayda tahliye edilmesi 'İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti" dedi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan Elmas ile ilgili verilen raporda; kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olmadığı, yaralanmanın şahsın vücudunda sol el 2-3-4. parmak MKF'de, 5. parmak proksimal falanksta parçalı açık kırıklara neden olduğu, kırıkların hayat fonksiyonları üzerine olan etkileri hafif (1), orta ve ağır şeklinde sınıflandırıldığında ve birden fazla kırık olması nedeni ile skorlama yapılarak, şahısta tespit edilen kırıkların müştereken, şahsın hayat fonksiyonları üzerine etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi.