Bilirkişi davasında beraat eden gazeteci Suat Toktaş tahliye edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi S.B. ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan gazetecilerin davasında ilk duruşmada karar çıktı.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Tutuklu yargılanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yanı sıra Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek'in beraatine karar verildi. Ayrıca yargılanan Toktaş'ın tahliyesine de hükmedilirken, savcılığın tahliye kararına yaptığı itiraz ise reddedildi.

34 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Kararın ardından Toktaş, tutuklu bulunduğu Marmara Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Ailesi ve yakınları ile birlikte birçok basın mensubu da Toktaş'ı cezaevi çıkışında karşıladı.

'İLK TEŞEKKÜRÜM İZLEYİCİMİZE'

Toktaş, tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kanalın sloganını yalnız değilsin diye koyarken işi bilerek yapmıştık. İzleyicimize de Halk TV'yi yalnız bırakmayın demiştim. Ciddi bir sahiplenme oldu. İnsan içeride bakınca şaşırıyor. Çünkü ben hiç önde olan biri olmamıştım. Ama büyük bir sahiplenme oldu. İlk teşekkürüm izleyicimize. İkinci teşekkürüm siyasetçiler ve avukatlara. Çok sayıda ziyaretçi oldu. İçeridekiler için hücreden çıkmanın da bir vesilesidir. Benim açımdan çok kıymetli. Diğer teşekkürüm duruşmaya gelen gazeteci arkadaşlarıma. Her görüşten farklı kanal ve gazetelerde konuşan gazeteci arkadaşlarım gazeteciliğime neredeyse kefalet gösterdi. Avukatlarıma özellikle teşekkür ederim.

"UMUDUMUZU YEŞERTEN BİR KARAR OLDU"

Bir başka teşekkürüm arkamızda kapı gibi duran Cafer Mahiroğlu'na. Size teşekkür ederim. Sizi izledim ve sesim titriyor, gurur duydum. Benimle ilgili olan hikaye olması gerektiği kadar verildi esas olan gazetecilikti. Halk TV çalışanlarına teşekkür ederim. Türkiye'de hala adalet umudunu yeşerten yargı mensuplarını görüyoruz. Bugünkü karar umudumuzu yeşerten bir karar oldu. O dosyadan da başka bir kararın çıkması beklenemezdi."