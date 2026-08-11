Bodrum'daki Jetski Kazası: Anne İki Çocuğu ve Eşini Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'daki Jetski Kazası: Anne İki Çocuğu ve Eşini Kaybetti

Bodrum\'daki Jetski Kazası: Anne İki Çocuğu ve Eşini Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nur Asim, Bodrum'daki jetski kazasında kaybettiği ailesinin cenazelerini Türkiye'ye getirmek için yardım istiyor.

Bodrum'da meydana gelen jetski kazasında iki çocuğunu ve dini nikahlı eşini kaybeden Nur Asim, Yunanistan'da bulunan cenazelerini Türkiye'ye getirebilmek için mücadele ediyor. Kişi başı 3 ila 5 bin avro arasında ücret talep edildiğini iddia eden Asim, yetkililerden yardım istiyor.

Bodrum'da 14 Temmuz'da meydana gelen jetski kazasında Irak uyruklu Nur Asim'in dini nikahlı eşi Fehet Muhammed Mahmut (26) ile çocukları Melek (8) ve Meral (4) hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan Asim, Yunanistan'da bulunan çocuklarının cenazelerini Türkiye'ye getirebilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Asim, cenazelerin teslim edilmesi için Yunanistan tarafından kişi başı 3 bin ila 5 bin avro arasında ücret talep edildiğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

"Jetski devrildi, açığa sürüklendik"

Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Nur, "Biz 14 Temmuz tarihinde Bodrum'a tatile gitmeye karar verdik. Jetski devrildi, ondan sonra bayağı açığa sürüklendik. 3 metre boyunda dalgalar vardı. Melek benim kucağımdaydı, Meral de o sıra babasının kucağındaydı" dedi.

Asim, kızı Meral'in denize düşmesinin ardından dalgalarla mücadele ettiğini, dini nikahlı eşinin ise onu kurtarmak için harekete geçtiğini ancak dalgalara kapılarak açığa sürüklendiğini ve eşinin de peşinden giderek denizde kaybolduğunu dile getirdi.

"Kollarım yara olana kadar Melek'i taşıdım"

Anne Asim, kızı Melek'in uzun süre kucağında kaldığını ve bir yandan jetskiden tutunduğunu ifade ederek, "Biz saat 17.00'de devrildik. Gece 02.00'ye kadar Melek dayanabildi. Benim kollarım yara olana kadar zaten ben Melek'i taşıdım ama Melek çok fazla dalga olduğu ve suyu yuttuğu için Melek de kucağımda vefat etti. Melek de ölünce ben de kendimi saldım. Sabah saat 06.00 civarında beni buldular. İlk müdahaleden sonra yaşıyorum, beni kurtarıyorlar. Sahil güvenliğe teslim ediyorlar. Sahil güvenlik beni alıyor. Nezarete koyuyorlar beni. Çünkü tek ben yaşadığım için şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Melek aynı gün Yunanistan'da bulunuyor. Meral ve babası 4 gün sonra bulunuyorlar" diye konuştu.

"Kızım Melek bu ay okula gidecekti ama gidemedi"

Kazanın ardından çocuklarının Yunanistan'da bulunduğunu ve cenazeleri Türkiye'ye getirebilmek için hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Asim, "Mahkeme diyor ki bana, '6 ay sonra ancak cesetleri alabilirsin'. 6 ay sonra hiçbir cesedin kalacağını düşünmüyorum. Benim diğer küçük kızım ve babası bulunduğunda 4 gün süre suda kaldıkları için organları belli olmuş şekilde bulunmuşlar. Normalde Melek bu ay okula gidecekti. Onun okul hazırlıklarını vesaire yapmıştık ama maalesef gidemedi. Eskişehir'de evim vardı, kirada oturuyorduk. Ben o eve tekrar giremedim. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Yaklaşık 1 aydır hiçbir haber, hiçbir fotoğraf, hiçbir teşhis yapılmadı" dedi.

"Kişi başı 3 bin ile 5 bin avro istiyorlar"

Yunanistan tarafından cenazelerin gönderilmesi için para istendiğini iddia eden Nur Asim, "Kişi başı 3 bin ile 5 bin avro diyorlar. Türk makamlarına başvurdum. Bu konuda DNA testi yarın alınacak. 1 ay oldu, daha yarın test alınacak. Ben onları son kez görmek isterim. Biz daha yas tutamadık zaten. Sürekli mahkemelerde uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorladığını belirten Nur, günlerce süren mahkeme ve resmi işlemlerin ardından çalışacak ve dışarı çıkacak durumda olmadığını, çocukları gördüğünde ise psikolojik olarak zorlandığını söyledi.

"En azından çocuklarımı alayım, yan yana bir mezarlıkları olsun istiyorum"

Çocuklarının cenazelerini Türkiye'ye getirerek yan yana defnetmek istediğini belirten Nur, şöyle konuştu:

"Gerçekten ben çaresizim. En azından çocuklarıma bir mezarlık yapayım. Tamam, eşimden ben artık umudumu kaybettim, vermeyecekler. En azından çocuklarımı alayım, yan yana bir mezarlıkları olsun istiyorum. Çünkü gerçekten ben onları bu zamana kadar hiç ayırmadım. 16 yaşında anne oldum. Çocuğumu bu yaşa kadar nasıl getirdiğimi hiç kimse bilmiyordu."

Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa, Türkiye, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'daki Jetski Kazası: Anne İki Çocuğu ve Eşini Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış
Konya’da ’isyan’ iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi
Tayland’da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti

11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
11:09
Fenerbahçe’de büyük gün Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
10:31
Özgür Özel’le aynı fikirde değiller Yeni Parti’de büyük fire
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
10:00
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
09:47
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 11:34:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'daki Jetski Kazası: Anne İki Çocuğu ve Eşini Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.