TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı

Bolu’da bayram tatili dönüşü TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir ailenin yolunu keserek dehşet saçan, sürücüyü darbedip otoyolu adeta savaş alanına çeviren cip sürücüsüne ceza yağdı. Sosyal medyada infial oluşturan skandal görüntülerin ardından hızla harekete geçen emniyet güçleri, maganda sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de 60 gün süreyle el koydu.

CİPİNİ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARARAK ÖNLERİNE KIRDI

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan memleketleri Kocaeli'ye dönmek üzere yola çıkan Ahmet Ozan D. (32) idaresindeki 41 BCG 916 plakalı otomobilin önüne, 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsü Özkan B. (41) tarafından aniden direksiyon kırıldı. Seyir halindeyken büyük bir kazaya davetiye çıkaran cip sürücüsü, arkasındaki aileyi otoyolun ortasında durmaya zorladı.

HAREKET EDEN ARACIN KAPISINI AÇIP SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINA SARILDI

Aracından inerek hızla ailenin yanına gelen öfkeli şahıs, otomobil sürücüsü Ahmet Ozan D.'ye bağırarak tartışmaya başladı. Mağdur aile hızla oradan uzaklaşıp yoluna devam etmek istese de öfkesi dinmeyen Özkan B., hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazını sıktı.

Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini korumaya çalışırken, araçta yolcu konumunda bulunan eşi Ülkü Hilal D. (28) kavgayı ayırmak için araya girdi. Arbede esnasında eşini saldırganın elinden kurtarmaya çabalayan talihsiz kadın, aldığı darbelerle elinden yaralandı. Olay anında çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN DEHŞET ANLARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Otoyolun ortasında yaşanan o dehşet anları, otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen olayın ardından saldırıya uğrayan aile, korku içinde ikamet ettikleri Kocaeli'ye dönerek ilk etapta resmi bir müracaatta bulunmadı. Ancak o anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması ve milyonların büyük tepkisini toplaması üzerine emniyet güçleri adeta alarm durumuna geçti.

180 BİN TL PARA CEZASI VE 3 AYRI SUÇTAN ADLİ TAHKİKAT

Sosyal medyadaki görüntüleri resmi ihbar kabul eden trafik ekipleri, 34 UC 4257 plakalı aracın sürücüsü Özkan B.'yi kısa sürede kıskıvrak tespit etti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeye düşüren şahsa 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilerek ehliyetine el konuldu.

Ayrıca olayla ilgili Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda, saldırgan sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor