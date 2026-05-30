TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı

30.05.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu’da bayram tatili dönüşü TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir ailenin yolunu keserek dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı. Sosyal medyada infial oluşturan görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, sürücünün boğazını sıkan ve araya giren eşini yaralayan saldırgana 180 bin TL idari para cezası uyguladı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan maganda hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Ulaşım Araçlarının Engellenmesi" suçlarından da adli tahkikat başlatıldı.

Bolu’da bayram tatili dönüşü TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir ailenin yolunu keserek dehşet saçan, sürücüyü darbedip otoyolu adeta savaş alanına çeviren cip sürücüsüne ceza yağdı. Sosyal medyada infial oluşturan skandal görüntülerin ardından hızla harekete geçen emniyet güçleri, maganda sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de 60 gün süreyle el koydu.

CİPİNİ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARARAK ÖNLERİNE KIRDI

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan memleketleri Kocaeli'ye dönmek üzere yola çıkan Ahmet Ozan D. (32) idaresindeki 41 BCG 916 plakalı otomobilin önüne, 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsü Özkan B. (41) tarafından aniden direksiyon kırıldı. Seyir halindeyken büyük bir kazaya davetiye çıkaran cip sürücüsü, arkasındaki aileyi otoyolun ortasında durmaya zorladı.

HAREKET EDEN ARACIN KAPISINI AÇIP SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINA SARILDI

Aracından inerek hızla ailenin yanına gelen öfkeli şahıs, otomobil sürücüsü Ahmet Ozan D.'ye bağırarak tartışmaya başladı. Mağdur aile hızla oradan uzaklaşıp yoluna devam etmek istese de öfkesi dinmeyen Özkan B., hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazını sıktı. 

TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı

Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini korumaya çalışırken, araçta yolcu konumunda bulunan eşi Ülkü Hilal D. (28) kavgayı ayırmak için araya girdi. Arbede esnasında eşini saldırganın elinden kurtarmaya çabalayan talihsiz kadın, aldığı darbelerle elinden yaralandı. Olay anında çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN DEHŞET ANLARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Otoyolun ortasında yaşanan o dehşet anları, otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen olayın ardından saldırıya uğrayan aile, korku içinde ikamet ettikleri Kocaeli'ye dönerek ilk etapta resmi bir müracaatta bulunmadı. Ancak o anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması ve milyonların büyük tepkisini toplaması üzerine emniyet güçleri adeta alarm durumuna geçti.

180 BİN TL PARA CEZASI VE 3 AYRI SUÇTAN ADLİ TAHKİKAT

Sosyal medyadaki görüntüleri resmi ihbar kabul eden trafik ekipleri, 34 UC 4257 plakalı aracın sürücüsü Özkan B.'yi kısa sürede kıskıvrak tespit etti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeye düşüren şahsa 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilerek ehliyetine el konuldu.

Ayrıca olayla ilgili Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda, saldırgan sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Volkan Aka Volkan Aka:
    180 bin çok az 600 birlik edecektiniz bi daha kimseyi ailesinin yanı da kimseye saldırmaya cüret edemez bence ceza çok az 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
20:53
Paris savaş alanına döndü Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 00:09:00. #7.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.