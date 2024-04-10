Bölücü terör örgütüne yönelik 6 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliye gözaltı
ANKARA - 6 ilde bölücü terör örgütlerine yönelik eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-24' Operasyonları çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "6 İlde Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin; terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu."
Son Dakika › 3.Sayfa › Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Akyazı köyünde bayram namazı sonrası evinin önünde, baba ve 3 oğlunun saldırısına uğrayan muhtar Ferit Yasit hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek zanlıları yakalamaya çalıştı.
Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba Muzaffer Özkan ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca da jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba Özkan ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını doludan korumak için çeşitli önlemler aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?