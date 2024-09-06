Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Geniş Video İzle

'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Narin Güran'ın amcasına ait aracın ön koltuklarında kayıp kıza ait yeni DNA bulgularına rastlandığı ve bulunan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerinde alınan örnekler ile eşleştiği öne sürüldü.

06.09.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 17. güne girdi. Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel haberi beklerken 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan amcasının aracından çıkanlar umutları biraz daha daha tüketti.

ARAÇTAN YENİ DNA KALINTILARI BULUNDU

Sürecin başından beridir bölgede olan biteni takip eden gazeteci Ferit Demir, tutuklu amca Salim Güran'ın aracında yapılan ikinci kriminal arama ve sökülerek jandarma kriminal laboratuvarına götürülen aracın ön koltuğunda yapılan kriminal çalışmada Narin'e ait yeni DNA kalıntılarına rastlandığını öne sürdü. Demir, bulunan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerinden alınan örnekler ileeşleştiğini belirtti.

Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

AMCAYI ELE VEREN İFADE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası Salim Güran "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan M.Ç.Ç. jandarmaya giderek ifade verdi. M.Ç.Ç'nin verdiği ifadenin amcanın tutuklanmasına neden olduğu öne sürüldü.

Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

İSTASYON ÇALIŞANI NE DEDİ?

M.Ç.Ç. ifadesinde, "Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında Narin ya baygın ya da elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi.

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin\'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Diyarbakır, Polisiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz: konuşturun şu amcayı artık 135 1 Yanıtla
  • Fatih Üstün: Asın 122 0 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Bir kızı bulamıyoruz 74 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA: İDAM İDAM İDAM 64 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Narin nerde ? 57 2 Yanıtla
  • Çelikk: Hayır ???-? Kızdan acı haber 32 0 Yanıtla
  • Ferit Demir: akıl alır gibi değil ya iki hafta oldu bir çocuğu bulamıyoruz daha DNA testlerinle ograsiyoruz neden amca yi konusturmuyorsunuz. işkenceyle yapın ya yeter artık boş boş haberlerle gelmeyin artık yeterrr 12 1 Yanıtla
  • Ömer Sancar: üstünü örtmeye çalışıyorlar göreceksiniz 5 7 Yanıtla
  • Osman Koca: ben anlamıorm birini tutukluorsanız sebebi bellidir..nie hala konuşturanıorlar cok ilginç yaa 9 0 Yanıtla

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:18:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement