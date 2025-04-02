Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yaptıktan sonra paylaşımını silen Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

02.04.2025 14:32
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "tüketimden gelen güçlerini" kullanacaklarını söyleyerek boykot çağrısı yaptı. Boykota TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi.

AYBÜKE PUSAT BOYKOTA DESTEK VERDİ SONRA SİLDİ

'Ekonomik boykot' çağrısına TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Pusat, boykot çağrısından dolayı tepki çekince paylaşımını sildi.

DİZİDEN ÇIKARILDI

Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncu Aybüke Pusat, Teşkilat kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

" Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

TRT'NİN İLKELERİNE AYKIRILIK

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

DİZİNİN SENARYOSUNDA REVİZEYE GİDİLECEK

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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Son Dakika 3.Sayfa Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Yusuf Duman:
    Çok iyi bir haber hem ekmek yiyorsun hem bu ülkenin havasını alıyorsun nankörlük yapıyorsun ama barkod o zaman fabrikaları nasıl çalışacak insana nasıl ekmek yiyecek dükkan nasıl kiranı verecek hainlere bak 249 117 Yanıtla
  • zcmmzzvg7k:
    artık teşkilat izlenmez ve her kesin görüşene saygı duyulmasını tavsiye ederim 115 213 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    TRT BOYKOT ! 120 207 Yanıtla
  • aragorn:
    HELAL OLSUN TRT YE 192 108 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    TRT. Candır, Çağlar Ertuğrul da aynı hataya düşmüştü, sonu hüsran oldu :) 198 101 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Ellerinize sağlık yediği kaba tükürmeyecekti 186 96 Yanıtla
  • fzl akman:
    Bu ünlüleri anlamıyorum kendi kendinizi hedefe koyuyorsunuz .sonuçta sizi her kesim izliyor 148 68 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    yazma , yazıyorsun silme yiğit ol her iki taraftan da oldun 116 18 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak:
    bu oyuncuların bir halt bildiği yok Sadece oyuncular diye cumhuriyetçi takılıyorlar kendi ayaklarına sıkıyorlar 74 39 Yanıtla
  • Ankara21:
    Bu kadar korku, Bir boykot mı ? yoksa muhalefetin güç kazanması mı? Sanki daha önce o kadar boykot çağrılarına millet büyük bir katılım yapmışta bu çağrıya uyacak öyle mi? 53 36 Yanıtla
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