Bozdoğan-19 Operasyonlarında 4 İlde 22 Mağara, Sığınak ve Barınma Alanı İmha Edildi

"Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
ANKARA - Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini kaydetti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Kahramanlar' ve 'Bozdoğan' operasyonlarında toplam; 667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan; 1 ton 662 kg amonyum nitrat patlayıcı, 77 adet plastik patlayıcı C4, 180 adet mayın, EYP, saldırı için hazırlanan 80 bin 398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 10 bin 644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), bin 30 adet el bombası, 36 adet roketatar, havan, bombatar, uçaksavar, lav silahı 340 adet uzun namlulu silah, 198 adet tabanca ve 163 adet av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, bin 445 Jandarma personelinin katılımı ve J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-19" operasyonları gerçekleştirildi.
Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen Bozdoğan-19 operasyonu sonucunda; 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 adet el bombası, EYP, 105 adet pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan), 3 adet fünye (EYP hazırlamak üzere kullanılan), AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 adet mühimmat (1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm, 425 adet 7,62 mm), 4 adet tüp, 2 adet akü, 84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozdoğan-19 Operasyonlarında 4 İlde 22 Mağara, Sığınak ve Barınma Alanı İmha Edildi - Son Dakika
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Sultanbeyli'de geri manevra yaparken kontrolünden çıkan bir araç, dereye uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında bir apartman dairesi alevler içinde kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında babası alevler arasında kalan kadının çığlıkları yürekleri dağladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı. Yangın saat 02.00 sıralarında Ergene Mahallesi 523 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sonucu alevlerin çevre binalara sıçraması engellenirken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Dairede sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıktığı evde hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin oğlu İ.K. (49), gelini H.K. (47) ve torunu B.K.'nin (14) ise dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen İ.K., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, H.K. ve B.K. ise ayakta tedavi oldu. Yangında hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Merkez Mahallesi'nde muhtarlık seçimi sonrası, okulda başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Akrabalar arasındaki silahlı çatışmada 2 kişi ağır yaralandı.
Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada, Mahmut D. ve Mustafa A. yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevik Kuvvet polisleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?