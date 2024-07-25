Bursa'da Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa\'da Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. Olayın ardından Yenişehir Belediye Başkanı ve siyasi partilerden kınama mesajları geldi.

25.07.2024 18:07  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın telefonda İ.A. ile tartışmaya başladı. İ.A., Aydın'ı boş bir araziye çağırdı. Burada da tartışma devam ederken, İ.A. Aydın'ı kalçasından ve ayağından silahla vurdu. Vurulan Aydın, kendi imkanlarıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'den kınama

Olay sonrası açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından bizi ve 25 belediye meclis üyesini Yenişehir'i yönetmek için görevlendirdiniz. Tüm Yenişehir Belediye Meclis üyelerimizle birlikte seçildiğimiz günden bu yana Yenişehir'in daha güzel bir ilçe haline gelmesi, halkımızın refah içerisinde yaşaması, vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir hayat sürmesi, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşımak için uyum içerisinde çalışma gayreti içindeyiz. Yenişehir Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Meclis üyeleri olarak birlikte şehrimiz için çalışırken, ne yazık ki bazı çevreler toplumumuzu kin ve nefrete sürüklemeye yönelik gerçek dışı paylaşımlarla hem Belediye Meclis üyelerimizi hem de şahsımı hedef göstererek birliğimizi bozmaya, huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki, bu çatı altında yaşanan her şey, alınan her karar onların daha gelişmiş bir Yenişehir'de yaşaması içindir. Bugün yaşanan menfur olay tüm Yenişehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Bu sabah saat 05.30 sıralarında dostumuz, çalışma arkadaşımız Meclis Üyemiz Koray Aydın'ın canına kast edilmeye çalışılmış, silahlı saldırıya uğramıştır. Arkadaşımızın bacağına 3 adet kurşun isabet etmiş ve Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin arından Bursa'ya sevk edilmiştir. Meclis üyemizin şu anda sağlık durumu iyidir, ancak tedavisi devam etmektedir. Değerli Meclis Üyemiz Koray Aydın'a bu saldırıyı gerçekleştirenler elbette hukuk karşısında hesap verecektir. Saldırganların bu tutumu elbette cezası kalmayacaktır. Ancak Yenişehir halkının seçmiş olduğu bir meclis üyesine karşı yapılan bu saldırının şartlarının iyi araştırılması, kimlerin meclis üyelerimize karşı halkı kin ve nefrete sürüklediğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve onların da cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim. İftiralarla, dedikodularla, yalan beyanlarla, halkımız tarafından seçilen meclis üyesinin kanını dökecek kadar ileri gidebilen saldırganların ve onların arkasındaki güçlere karşı belediyemizin tüm meclis üyeleriyle ve partilerimizin ilçe başkanlarıyla birlikte karşılarında duracağız. Şüphesiz ki, Belediye Meclis Üyemiz Koray Aydın'a karşı gerçekleştirilen bu saldırı, bugüne kadar yapılan art niyetli paylaşımların, toplumu kin ve nefrete sürükleyen ifadelerin doğurmuş olduğu sonuçtur. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi, Yenişehir'imizin her şeyden önce birlikteliğe ihtiyacı var. Yenişehirli vatandaşlarımızı yalan beyanlarla kin ve nefrete sürükleyen zihniyetten korkmuyoruz. Meclis üyelerimizi ve şahsımızı toplum nezdinde dedikodularla, yalan beyanlarla ve iftiralarla itibarlarını zedelemeye, küçük düşürmeye, düşman edindirmeye çalışanlara ve hedef gösterenlere karşı bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Art niyetli paylaşım yapanlardan, toplumumuzun huzurunu kaçırmaya çalışanlardan halkımızın uzak durmasını, onların bu tutumlarına yönelik eylem ve söylemlerine itibar etmemelerini rica ediyoruz. Bu tür sözlü veya fiziki saldırılara karşı kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın Belediye Meclisimiz ortak hareket edecektir. Bu tür saldırıları yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara hiç çekinmeden başvuracağız. Son olarak saldırıda yaralanan Meclis Üyemiz Koray Aydın'a, ailesine, belediye meclisimize ve tüm Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Siyasi partilerden kınama

Saldırıyı kınayaşan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak 31 Mart seçimlerinde halkın iradesiyle seçilmiş olan Meclis Üyemiz Koray Aydın'a yapılan bu menfur saldırıyı 'Allah'ın verdiği canı yine Allah alır' diyerek kınıyoruz. Sebebi ne olursa olsun cana kast eden saldırı politik bir mesele olmamalıdır. Koray Aydın'a, ailesine ve tüm Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ise, "Sabah saatlerinde yaşanan bu olayı üzülerek öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olayların karşısında olacağız. Yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık da, "Halkın oylarıyla seçilmiş olan Koray Aydın'ın saldırıya uğramasına Yenişehir adına çok üzüldük. Halkın iradesine yapılan saldırı kabul edilemez. Bizler her şeyi kurallar çerçevesinde ve konuşarak yapmalıyız. Ben Koray Aydın'a, ailesine ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Koray Aydın, İYİ Parti, Yenişehir, Aydın, Bursa, Saldırı, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement