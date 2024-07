Bursa\'da Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı

3.Sayfa

Bursa'da Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın telefonda İ.A. ile tartışmaya başladı. İ.A., Aydın'ı boş bir araziye çağırdı. Burada da tartışma devam ederken, İ.A. Aydın'ı kalçasından ve ayağından silahla vurdu. Vurulan Aydın, kendi imkanlarıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'den kınama

Olay sonrası açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından bizi ve 25 belediye meclis üyesini Yenişehir'i yönetmek için görevlendirdiniz. Tüm Yenişehir Belediye Meclis üyelerimizle birlikte seçildiğimiz günden bu yana Yenişehir'in daha güzel bir ilçe haline gelmesi, halkımızın refah içerisinde yaşaması, vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir hayat sürmesi, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşımak için uyum içerisinde çalışma gayreti içindeyiz. Yenişehir Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Meclis üyeleri olarak birlikte şehrimiz için çalışırken, ne yazık ki bazı çevreler toplumumuzu kin ve nefrete sürüklemeye yönelik gerçek dışı paylaşımlarla hem Belediye Meclis üyelerimizi hem de şahsımı hedef göstererek birliğimizi bozmaya, huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki, bu çatı altında yaşanan her şey, alınan her karar onların daha gelişmiş bir Yenişehir'de yaşaması içindir. Bugün yaşanan menfur olay tüm Yenişehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Bu sabah saat 05.30 sıralarında dostumuz, çalışma arkadaşımız Meclis Üyemiz Koray Aydın'ın canına kast edilmeye çalışılmış, silahlı saldırıya uğramıştır. Arkadaşımızın bacağına 3 adet kurşun isabet etmiş ve Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin arından Bursa'ya sevk edilmiştir. Meclis üyemizin şu anda sağlık durumu iyidir, ancak tedavisi devam etmektedir. Değerli Meclis Üyemiz Koray Aydın'a bu saldırıyı gerçekleştirenler elbette hukuk karşısında hesap verecektir. Saldırganların bu tutumu elbette cezası kalmayacaktır. Ancak Yenişehir halkının seçmiş olduğu bir meclis üyesine karşı yapılan bu saldırının şartlarının iyi araştırılması, kimlerin meclis üyelerimize karşı halkı kin ve nefrete sürüklediğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve onların da cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim. İftiralarla, dedikodularla, yalan beyanlarla, halkımız tarafından seçilen meclis üyesinin kanını dökecek kadar ileri gidebilen saldırganların ve onların arkasındaki güçlere karşı belediyemizin tüm meclis üyeleriyle ve partilerimizin ilçe başkanlarıyla birlikte karşılarında duracağız. Şüphesiz ki, Belediye Meclis Üyemiz Koray Aydın'a karşı gerçekleştirilen bu saldırı, bugüne kadar yapılan art niyetli paylaşımların, toplumu kin ve nefrete sürükleyen ifadelerin doğurmuş olduğu sonuçtur. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi, Yenişehir'imizin her şeyden önce birlikteliğe ihtiyacı var. Yenişehirli vatandaşlarımızı yalan beyanlarla kin ve nefrete sürükleyen zihniyetten korkmuyoruz. Meclis üyelerimizi ve şahsımızı toplum nezdinde dedikodularla, yalan beyanlarla ve iftiralarla itibarlarını zedelemeye, küçük düşürmeye, düşman edindirmeye çalışanlara ve hedef gösterenlere karşı bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Art niyetli paylaşım yapanlardan, toplumumuzun huzurunu kaçırmaya çalışanlardan halkımızın uzak durmasını, onların bu tutumlarına yönelik eylem ve söylemlerine itibar etmemelerini rica ediyoruz. Bu tür sözlü veya fiziki saldırılara karşı kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın Belediye Meclisimiz ortak hareket edecektir. Bu tür saldırıları yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara hiç çekinmeden başvuracağız. Son olarak saldırıda yaralanan Meclis Üyemiz Koray Aydın'a, ailesine, belediye meclisimize ve tüm Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Siyasi partilerden kınama

Saldırıyı kınayaşan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak 31 Mart seçimlerinde halkın iradesiyle seçilmiş olan Meclis Üyemiz Koray Aydın'a yapılan bu menfur saldırıyı 'Allah'ın verdiği canı yine Allah alır' diyerek kınıyoruz. Sebebi ne olursa olsun cana kast eden saldırı politik bir mesele olmamalıdır. Koray Aydın'a, ailesine ve tüm Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ise, "Sabah saatlerinde yaşanan bu olayı üzülerek öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olayların karşısında olacağız. Yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık da, "Halkın oylarıyla seçilmiş olan Koray Aydın'ın saldırıya uğramasına Yenişehir adına çok üzüldük. Halkın iradesine yapılan saldırı kabul edilemez. Bizler her şeyi kurallar çerçevesinde ve konuşarak yapmalıyız. Ben Koray Aydın'a, ailesine ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA