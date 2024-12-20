Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

3.Sayfa

Irak\'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar

Bakan Güler: Suriye\'ye dönüşler henüz arzu edilen seviyede değil

Suriye\'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha

Canlı yayında akılalmaz bir olay yaşandı. Bursa'da bir kişi, sosyal medya üzerinden açtığı yayında kendine zarar verince yayını polis bastı.

CANLI YAYINDA KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

KAPI KIRILARAK AÇILDI

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi. Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.