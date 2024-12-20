Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

Geniş Video İzle

Bursa'nın Görükle Mahallesi'nde sosyal medyada canlı yayın intihar girişiminde bulunan genç, izleyenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen keiplerin kapıyı kırarak içeri girmesi üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı.

20.12.2024 14:00  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canlı yayında akılalmaz bir olay yaşandı. Bursa'da bir kişi, sosyal medya üzerinden açtığı yayında kendine zarar verince yayını polis bastı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

CANLI YAYINDA KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

KAPI KIRILARAK AÇILDI

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi. Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi
Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Görükle, 3-sayfa, Sağlık, Medya, bursa, Hukuk, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • agrasif laz:
    BU LANET TİKTOGU KALDİRMAK FARZ 9 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    sovunu yapmis iste 7 1 Yanıtla
  • Ela:
    hayırlı olsun yeni bi fenomen doğdu ülkeye :))) 3 1 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    görükle çok güzel bir yer bir kere gitmistim, herkese tavsiye ederim, 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:59:06. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.