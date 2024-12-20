Canlı yayında akılalmaz bir olay yaşandı. Bursa'da bir kişi, sosyal medya üzerinden açtığı yayında kendine zarar verince yayını polis bastı.
Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.
Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi. Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.
O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi - Son Dakika
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