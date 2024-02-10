Metroya alkollü binip tartışan kadın, kendisini çeken kişiye saldırdı - Son Dakika
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Metroya alkollü binip tartışan kadın, kendisini çeken kişiye saldırdı

Bursa'da bir kadın, metroya alkollü bir şekilde binerek vagon içinde bulunan vatandaşlarla sözlü tartışmaya girdi. Tartışmadan rahatsız olan bir genç kızı saldıran kadının saldırısı kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırganın kimliği tespit edildi ve şikayetçi olan genç kızın ifadesi alındı. Ayrıca, Bursa'da bir başka olayda ise yol ortasında tartışan sürücülerin kavgasını kadınlar ayırmaya çalışırken kaydeden bir kişi tarafından görüntüler kaydedildi.

10.02.2024 09:54  Güncelleme: 12:44
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Bursa'da metroya alkollü binen kadın, diğer yolcularla bilinmeyen nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükselirken kadın, küfür etmeye başladı. O anları kaydeden bir yolcu ise öfkeli kadının o anlarını kayda almaya başlayınca saldırıya uğradı. Şikayetçi olunan şüphelinin kimliği polis tarafından tespit edildi.

Paşaçiftliği Metro durağından alkollü şekilde araca binen Sibel Ç., yolcularla sözlü olarak tartışmaya girdi. Tartışmanın şiddeti her geçen saniye daha da arttı. Alkollü kadın, küfür etmeye başladı. Bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Video çekilmesine öfkelenen kadın, kaydı alan kişiye saldırmaya başladı. Genç kadın, saldırgandan kendini korumak için vagondan dışarı çıktı. Güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek araya girdi.

Metroya alkollü binip vatandaşlarla tartıştı, kendisini çeken kişiye saldırdı

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan kadın, emniyette verdiği ifadesinde, "Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu" dedi. Saldırgandan da şikayetçi oldu.

Metroya alkollü binip vatandaşlarla tartıştı, kendisini çeken kişiye saldırdı

SALDRIGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri,bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.'nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

Yaşananlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

SÜRÜCÜLERİN KAVGASINI YOLCU KADINLAR AYIRDI

Bir diğer olay ise, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi.

Metroya alkollü binip vatandaşlarla tartıştı, kendisini çeken kişiye saldırdı

Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü ile ticari kamyonet sürücüsü bir anda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yol ortasında tartışma yaşarken, otobüste bulunan kadın yolcular hem olayları ayırmaya çalıştı, hem de o anları kameraya kaydetti.

Metroya alkollü binip tartışan kadın, kendisini çeken kişiye saldırdı
Kaynak: İHA

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