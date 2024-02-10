Metroya alkollü binip tartışan kadın, kendisini çeken kişiye saldırdı

Bursa'da metroya alkollü binen kadın, diğer yolcularla bilinmeyen nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükselirken kadın, küfür etmeye başladı. O anları kaydeden bir yolcu ise öfkeli kadının o anlarını kayda almaya başlayınca saldırıya uğradı. Şikayetçi olunan şüphelinin kimliği polis tarafından tespit edildi.
Paşaçiftliği Metro durağından alkollü şekilde araca binen Sibel Ç., yolcularla sözlü olarak tartışmaya girdi. Tartışmanın şiddeti her geçen saniye daha da arttı. Alkollü kadın, küfür etmeye başladı. Bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Video çekilmesine öfkelenen kadın, kaydı alan kişiye saldırmaya başladı. Genç kadın, saldırgandan kendini korumak için vagondan dışarı çıktı. Güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek araya girdi.
Saldırıya uğrayan kadın, emniyette verdiği ifadesinde, "Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu" dedi. Saldırgandan da şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri,bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.'nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.
Yaşananlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.
Bir diğer olay ise, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü ile ticari kamyonet sürücüsü bir anda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yol ortasında tartışma yaşarken, otobüste bulunan kadın yolcular hem olayları ayırmaya çalıştı, hem de o anları kameraya kaydetti.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Metroya alkollü binip tartışan kadın, kendisini çeken kişiye saldırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?