Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi - Son Dakika
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Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi

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Bursa'da ters yönde ilerlerken durdurulduktan sonra polise direnen, gazetecilere tüküren ve anayola fırlayan Büşra A.'nın yapılan kan testinde 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 250 bin TL ceza kesilen kendini sanatçı olarak tanıtan Büşra A.'nın otomobili de trafikten men edilerek bağlandı.

Bursa’da anayolda ters yola girerek polis ekiplerince durdurulan ve ardından ortalığı birbirine katan kadın sürücünün 2.45 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

SES SATANÇISI OLDUĞUNU İDDİA EDİP ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ters yönde ilerlerken durdurulan ve kendisine müdahale eden polis ekiplerine direnen Büşra A., gazetecilere tükürdü. Polis ekipleri ve basın mensuplarına ağır hakaretlerde bulunan kadın sürücü ses sanatçısı olduğunu ifade etti. 

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi

250 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Alkolmetre önüne gelince bayılma numarası yapan Büşra A., gözaltının ardından hastaneye sevk edildi. Burada kan testi alınan sürücünün 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 250 bin TL'ye yakın ceza kesildi.

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi

GAZETECİLERE DE TÜKÜRDÜ

Olay sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tüküren, polis aracına saldıran ve ekiplerin müdahalesi sırasında bir anda kaçıp anayola fırlayan Büşra A., seyir halindeki araçların arasında büyük tehlike yaşadı. Araçların altında kalmasına ramak kala polis ekipleri tarafından yakalanan kadın yeniden kontrol altına alındı.

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi

ARACI DA BAĞLANDI

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil trafikten men edilerek bağlandı. Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşanan hareketli anlar, gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • CCC CCC:
    ses sanatçısı olunca serbest mi oluyor 1 0 Yanıtla
  • Muhammet Güzel Muhammet Güzel:
    garibana 500 bin sanatçıya 250 bin way be!!! 0 0 Yanıtla
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