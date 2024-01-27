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Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti - Son Dakika
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Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti

Bursa'da kampanya yapan bir mağazanın açılışında yoğunluk nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar mağazada birbirlerini ezdi. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti.

27.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 13:23
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Bursa'da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.

SAATLER ÖNCESİNDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı.

İZDİHAMDAN DOLAYI YERE DÜŞENLER OLDU

Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü. Kalabalık arasında kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ise gözyaşları içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca ailesinin kendisine ulaşmasını bekledi. Alışveriş sonrası kızının yanında olmadığını fark eden anne ise kapıda bekleyen kızına kavuştu.

İşte izdiham anından kareler;

Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti - Son Dakika
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