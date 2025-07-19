Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı - Son Dakika
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Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı

Can Yaman\'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı
19.07.2025 08:50
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Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma, evlilik ve çocuk iddialarını reddetti. Eski partnerinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Bluma, bu şiddetin izlerini gösteren fotoğrafları da paylaştı. Oğlunu görmesinin engellendiğini söyleyen DJ, hukuki mücadele başlattı. Yaman ise ''Seni seviyorum, her şeyde yanındayım'' diyerek destek verdi.

Dört yıl önce Türkiye'den ayrılarak kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, bir röportajında "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna verdiği "İtalya" yanıtıyla büyük tepki çekmişti. Bu açıklamanın ardından GAİN platformu, başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırmıştı. Oyuncu, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz hafta sevgilisi Sara Bluma ile Bodrum'da yaptığı tatille bozdu.

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı

Son günlerde Can Yaman ile mutlu bir birliktelik yaşayan DJ Sara Bluma, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Bluma'nın evli olduğu ve bir çocuk sahibi olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada paylaşılan aile fotoğraflarıyla birlikte daha da güç kazanmıştı. Bu söylentilere göre Bluma'nın "Stefano Papa" adlı bir erkekle evli olduğu ve çiftin bir çocuklarının bulunduğu öne sürülüyordu.

Sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bozan Bluma, hakkında çıkan evlilik iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. "Yasal olarak hiçbir zaman evlenmedim" diyen Bluma, çocuğunun babasıyla geçmişte bir ilişkisi olduğunu doğruladı. Ancak bu ilişkinin uzun zaman önce sona erdiğini ve Can Yaman'la tanışmadan önce tamamen noktalandığını belirtti.

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı

Açıklamasında dikkat çeken başka detaylara da yer veren Sara Bluma, eski partnerinden hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü ifade etti. Çocuğunun iyiliği için karşı tarafla sağduyulu bir ilişki kurmaya çalıştığını dile getiren Bluma, bu çabasının sonuçsuz kaldığını vurguladı. "Oğlumu görme çabalarıma şu anda babası engel oluyor. Ama ben bu durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma emanet ettim" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETE VE HER TÜRLÜ İSTİSMARA ARTIK DUR DEME ZAMANI GELDİ

Bluma şu ifadeleri kullandı, "Yasal olarak hiçbir zaman evli olmadım. Hayatımda bir dönem yaşadığım ilişkiden çok güzel bir oğlum dünyaya geldi. Ancak şu anki partnerimle tanışmadan önce bu ilişki çoktan sona ermişti.

Oğlum için, onun iyiliği adına babasıyla iyi bir ilişki kurmaya hep gayret ettim. Dünyada her şeyden çok sevdiğim bu küçük çocuk için elimden geleni yaptım. Ne yazık ki önceki ilişkimde hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldım ve orada kalmaya devam etseydim daha kötülerini yaşama riskiyle karşı karşıyaydım.

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı

Şimdi yeni bir hayata başladım. Oğlumu seviyorum ve onun için en iyisini diliyorum. Şu anda babası, onunla görüşme çabalarımı engelliyor. Ancak bu durumla yüzleşmeye karar verdim ve süreci tamamen avukatlarıma devrettim.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Sevgi sevgiyi doğurur. Kadınlara yönelik şiddete ve her türlü istismara artık dur deme zamanı geldi. Biz kadınlar güçlüyüz ve birbirimize destek olmalıyız; çünkü bu dünya çoğu zaman erkekler tarafından ve erkekler için inşa ediliyor.

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı

Bu zor süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Varlığınız benim için çok değerli."

Can Yaman ise sevgilisinin açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Seni seviyorum ve desteklemek için her şeyi yapacağım" sözleriyle Bluma'ya desteğini dile getirdi.

Can Yaman, 3-sayfa, Magazin, Evlilik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma şiddet gördüğünü açıkladı - Son Dakika
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