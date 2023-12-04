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Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi - Son Dakika
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Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi. Şahıs, evi yakma sebebini köydeki vatandaşlara tepki göstermek olarak açıkladı.

04.12.2023 - 22:27,  Güncelleme: 23:55
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.

KOMŞUNUN EVİNE DE SIÇRADI

Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.'nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi

"TÜM İZLEYENLERE BENDEN GELSİN"

Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında, "Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum" ifadelerini kuallanıyor.

Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi
Kaynak: İHA
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Çankırı, Olaylar, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi - Son Dakika
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