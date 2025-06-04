CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP\'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5\'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
04.06.2025 07:09
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CHP'li belediyelere yönelik 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen 30 kişiden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu dahil 22 kişi tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dört ayrı 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve aralarında belediye başkanlarıyla, başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibarıyla başladı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, Osmaniye Kadirli Belediyesi'nde işçi olan Can Zafer Yaman, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmenleri Şazime Sena Çelik, Görkem Kızılayak ve soruşturmada ismi geçen şirketlerin ortak, yetkili ve çalışanları olan Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Yusuf Yadoğlu, Fikri Demir, Songül Demir, İsmet Abacı, Hakan Ateş, İsmail Yalçın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ

Operasyonda gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanması talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ARALARINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ DA OLDUĞU 22 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yeniden savunmaları alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı tutuklandı. Ayrıca, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Milletvekili Özgür Karabat'ın Danışmanı Sırrı Küçük, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, İş insanları Ebubekir Akın ile Yusuf Yadoğlu, koordinatör Özer Ayık ve işçi Fikret Demir tutuklandı.

ADLİ KONROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Halil Satı, Beşiktaş Belediyesi eğitmenleri Görkem Kızılayak ve Şazime Sena Çelik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ile soruşturmada ismi geçen şirketlerin yetkilileri Hakan Ateş, müteahhitler Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, iş insanları Gürkan Dölekli, Bektaş Yıldız, Songül Demir, Can Zafer Yamam ve İsmail Yalçın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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