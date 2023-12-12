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Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Sunay Sorgun, eşiyle birlikte yolda yürürken kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorlu\'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
12.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 16:54
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşine laf atıldığı gerekçesiyle kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanan genç adam hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan bıçaklı saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Çorlu ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Sunay Sorgun, eşiyle birlikte Salih Omurtak Caddesi Tahtalı Camii mevkiinde yolda yürürken kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle Y.Ç. ve Ş.Ö. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sorgun ve Y.Ç., Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak üzerinde birbirine girdi. Öfkelenen Y.Ç. ekmek bıçağını Sunay Sorgun'un kalbine sapladı.

Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Ağır yaralanan Sorgun, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunay Sorgun, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaydan kısa süre sonra asayiş ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli Ş.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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