Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19.01.2026 19:11  Güncelleme: 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'a ilişkin konuştu. Erdoğan açıklamasında "Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz, üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz" dedi.

İstanbul'da öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan için de konuştu.

"YARGIDA GEREKEN DERSLERİ ALMALILAR"

Erdoğan açıklamasında "Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz, üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz. " ifadelerini kullandı.

"HESABINI SORMAK GÖREVİMİZ"

Erdoğan ayrıca "Tüm bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim vazifemizdir. O pırlanta gibi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

