Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu\'ndan 65 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan alacağı 65 bin lira tazminatı Gazzeli çocuklara harcanması için Kızılay'a bağışladı.

65 BİN TL TAZMİNAT KAZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açmıştı. Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.

KIZILAY'A BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu. Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı.