Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
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Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

28.07.2025 22:37
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 'Daltonlar silahlı suç örgütü' üyesi Ahmet A., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 'Daltonlar silahlı suç örgütü' üyesi Ahmet A., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan soruşturma kapsamında hakkında Kırmızı Bülten Kararı çıkarılan; 12.01.2022 tarihinde Avcılar ilçesinde Sultan Kafe isimli iş yerinin kurşunlanması, 14.10.2022 tarihinde Bahçelievler ilçesinde Halil GÜZEL'in öldürülmesi, 13.05.2023 tarihinde Bağcılar Devlet Hastanesi önünde 3 şahsın silahla yaralanması eylemlerine karıştığı tespit edilmiş olan , ve 24.05.2023 tarihinde Gürcistan ülkesinde yakalanarak tutuklanan Daltonlar Silahlı Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın 28.07.2025 tarihinde Gürcistan ülkesinden ülkemize iadesi sağlanarak hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir"

BAKAN YERLİKAYA: 4 ÜLKEDE YAKALANAN 9 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8 şahıs ile ulusal seviyede aranan 1 şahsın Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ gibi ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

"İZLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kırmızı Bültenle aradığımız 8, Ulusal Seviyede aradığımız 1 suçluyu, GÜRCİSTAN (6), İSPANYA, AZERBAYCAN ve KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik. Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D., A.K., D.D., A.A., T.Ö., B.G., E.K. ve M.Ö. ile ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birlikleri sonucu; "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve "DALTONLAR" organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İSPANYA'da, "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs AZERBAYCAN'da, "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs KARADAĞ'da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve "DEMİRÖZLER" organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"HANGİ ÜLKEYE KAÇMIŞ OLURSA OLSUN TEK TEK YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi
Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Aydın, Gürcistan, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika

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