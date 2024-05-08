Denizli'de 10 gündür devam eden patlamalar tedirginlik yaratıyor - Son Dakika
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Denizli'de 10 gündür devam eden patlamalar tedirginlik yaratıyor

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Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 10 gündür devam ediyor. Jeoloji uzmanları, patlamaların kontrol altına alınması için ilave sondaj kuyusu açılmasını önerdi.

08.05.2024 13:57  Güncelleme: 14:12
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Patlamaların 10 gündür devam ettiği sondaj tedirgin ediyor

Uzmanlar patlamanın durması için yeni sondaj kuyusu açılması önerisini sundu

DENİZLİ - Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 9 gündür devam ediyor. Jeoloji uzmanları, günlerdir süren patlamanın kontrol altına alınması için ilave sondaj kuyusu açılmasını önerdi.

Denizli'de 9 gündür süren patlamaların ilki, 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Yeni Babadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede kurulması planlanan jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışmaları sırasında bir patlama gerçekleşti. Özel bir firma tarafından yürütülen sondaj çalışmaları esnasında 850 metre derinlikte hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı. Basınçlı jeotermal su ve gaz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı kuyu havadan görüntülendi.

Devam eden patlamaların basıncın azalmasıyla sona ermesi beklendiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan jeoloji uzmanları patlamaların kendiliğinden sona ermesini beklemenin uzun sürebileceğini ifade etti. Uzmanlar metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal suların kontrol altına alınması için ilave sondaj ile müdahale edilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Denizli, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 10 gündür devam eden patlamalar tedirginlik yaratıyor - Son Dakika

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