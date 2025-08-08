Denizli'de Yatalak Kadına Darp - Son Dakika
Denizli'de Yatalak Kadına Darp

08.08.2025 08:48
Şizofreni hastası oğlu, yatalak annesini darp etti, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini 2 saat boyunca döverek beyin kanaması sonucu komaya girmesine neden olan şizofren hastası doktor gözaltına alındı.

BAKICISI YAŞLI KADINI BAYGIN BULDU

Milyonların yüreğini yakan olay Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde yaşlı kadını yerde baygın yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması sonucu komaya girdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERA KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

BAKICIYA DA ÖLÜM TEHDİDİ

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu.

BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

"TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR"

Denizli Valiliği, hastanede tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, ilimiz Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı bir kadının evladı tarafından darp edildiğine ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Hareket kabiliyeti olmayan H.G.G. isimli vatandaşımız, ikametinde yaralı halde bulunmuş; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimizce derhal müdahale edilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Vatandaşımızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir.

"OĞLU GÖZALTINA ALINDI"

Olayla ilgili olarak evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden, mağdurun oğlu M.G. tarafından darp edildiği tespit edilmiş olup, şüpheli emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında başlatılan adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir"

Kaynak: İHA

Denizli Valiliği, Yerel Haberler, şizofreni, Şizofreni, denizli, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

