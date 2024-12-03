Denizli'de Yolcu Otobüsü ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Yolcu Otobüsü ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 20 Yaralı

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Denizli Sarayköy'de otobüs tıra çarptı; 1 ölü, 20 yaralı, kazada büyük maddi hasar oluştu.

03.12.2024 08:22
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Denizli'de feci kaza... Yolcu otobüsü akaryakıt istasyonundan çıkan tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün akaryakıt istasyondan çıkan tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Büyük korku yaşanan kazada otobüsün sağ tarafı koptu.

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Didim ilçesinden yola çıkarak Antalya'nın Alanya ilçesine sefer yapmakta olan 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün sürücüsü Ahmet G. (60), İzmir - Aydın - Denizli Karayolunda seyir halindeyken Duacılı Mahallesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonundan yola kontrolden çıkış yaptığı iddia edilen İsmail T. yönetimindeki 15 AAY 875 plakalı tırı fark etti. Ani bir manevra yaparak kazaya engel olmaya çalışan sürücünün tüm çabalarına rağmen, yolcu otobüsü tıra yandan çarptı.

Otobüsün sağ tarafı parçalandı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs metrelerce sonra güçlükle durabildi. Kazaya uykuda yakalanan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, büyük maddi hasar oluşan otobüsten kopan parçalar karayoluna saçıldı. Kazada otobüsün tek koltuklu olan sağ tarafında yolculuk eden Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Yolcu Otobüsü ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 20 Yaralı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Sarayköy, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yolcu Otobüsü ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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