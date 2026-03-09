Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı - Son Dakika
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

Denizli\'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
09.03.2026 23:28  Güncelleme: 23:46
Denizli\'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 ve 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. İlçede son olarak 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı yerin 12.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Denizli'nin Buldan ilçesi beşik gibi sallanıyor. İlçede şimdi de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DENİZLİ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Denizli'nin Buldan ilçesinde depremler bitmiyor. İlçede son olarak saat 23.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.16 kilometre derinliğinde yaşandı.

Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

ÖNCEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1

Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

SABAH 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlarda korku ve panik yaratan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

OKUL VE HASTANELER BOŞALTILDI

Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı.

Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şu ana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı - Son Dakika

Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
