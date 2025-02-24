Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti

Geniş Video İzle

İzmir'in Konak ilçesinde eski ortağının yasak aşkla suçlayıp başından tabancayla vurduğu diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, hastanede sürdürdüğü 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

24.02.2025 16:44  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde M.E.'nin başından vurduğu diş hekimi hayatını kaybetti.

Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde 21 Şubat Cuma günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, M.E. (35) diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu.

VİDEO ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, ağır yaraladığı diş hekiminin videosunu çekip annesine gönderdi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesinin 3'üncü gününde hayatını kaybetti.

Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 ÇOCUĞUMUN BİYOLOJİK BABASI"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre, diş hekimi Düşmez'in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını ileri süren M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan, iddiaya göre eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA testi yaptıran baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine diş hekimi Düşmez'i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.

Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Konak, izmir, Kavga, Emrah, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat:
    Hiç üzülmedim iyi yapmış. Her zaman derim evli kadınlardan uzak durun. Soyunup üstüne bile koşsa kaçın oradan.!!!! 45 6 Yanıtla
  • Tayip Ozdemir:
    hak ettiğini bulmuş 33 7 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    dinzisiz hakkından imansız gelir,cezalar gizli kalmaz.allahin adaleti. 28 6 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    iyi olmuş hak etmiş namussuzluk eden böyle edeceksin insan niçin yaşar namusu için diğerleri boş 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:26:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.