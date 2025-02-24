Yasak aşkı öğrenince silahına sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp annesine video gönderdim - Son Dakika
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Yasak aşkı öğrenince silahına sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp annesine video gönderdim

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İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i tabancayla başından vurup ağır bir şekilde yaralayan ve bu anları, şahsın annesine gönderen M.E. tutuklandı. M.E ifadesinde, vurduğu diş hekiminin 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu belirterek, "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.

24.02.2025 11:17
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İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i tabancayla başından vurup ağır bir şekilde yaralayan M.E. tutuklandı.

Olay, Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (35) diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu.

VURUP ANNESİNE VİDEO GÖNDERDİ

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdikten sonra kaçtı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralı adamın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İzmir'de Diş Hekimine Silahlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin ise yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. M.E.'nin olayın ardından bir süre caddede yürüdüğü ardından da taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. M.E.'nin yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. M.E., Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Polisteki işleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Diş Hekimine Silahlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

"2 ÇOCUĞUMUN BİYOLOJİK BABASI"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda, diş hekimi Düşmez'in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını belirten M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan iddiaya göre eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA yapan baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu öne sürdü.

İzmir'de Diş Hekimine Silahlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

"HIRSIMI ALAMAYIP VURDUM"

Bunun üzerine diş hekimi Düşmez'i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.

Yasak aşkı öğrenince silahına sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp annesine video gönderdim
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasak aşkı öğrenince silahına sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp annesine video gönderdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sinan K:
    burada asıl suçlu kadındır erkekte de suç var tabi ki ama kadin ağır suçlu ayrıca annesinin ne günahı var o kadına unutamayacağı bir video gönderdin ki 3 0 Yanıtla
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