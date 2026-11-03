Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var - Son Dakika
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Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

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Diyarbakır\'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
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Diyarbakır\'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Mardin yolu üzerindeki Oğlaklı Kavşağı'nda yaşanan kazanın ardından bölgeye 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması can kayıplarına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

TÜP YÜKLÜ KAMYON İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazası, iki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 2 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Mardin yolu üzerindeki Oğlaklı Kavşağı'nda tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan kişilerden 2'si yaşamını yitirirken 12 kişi yaralandı. Çarpışmanın hangi nedenle meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından yapılan ilk belirlemelerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken yaralıların hastanelere ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Hayatını kaybeden çocukların kimlikleri ve yaşlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

8 AMBULANS VE 24 SAĞLIK PERSONELİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar, tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla Diyarbakır'daki hastanelere nakledildi. Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirirken diğer yaralıların da hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada olayın yeri, saati ve can kayıplarına ilişkin bilgileri kamuoyuna duyurdu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "02.11.2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı'nda, tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ardından olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilmiş; sağlık ekiplerimiz tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunularak hastanelere nakilleri sağlanmıştır. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
Kaynak: İHA
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