3.Sayfa

Diyarbakır'da bir daire korkutan patlama: 1'i ağır, 4 yaralı

25.08.2025 20:38
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonrası apartmanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA/ İHA

Kaynak: İHA

21:34
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
