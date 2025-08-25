Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası apartmanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da bir daire korkutan patlama: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?