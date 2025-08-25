Diyarbakır\'da bir daire korkutan patlama: 1\'i ağır, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonrası apartmanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA/ İHA