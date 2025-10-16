Yer: Diyarbakır! Kendini araçların önüne attı, sürücülere saldırdı

Diyarbakır'da bir kadın, ana yol üzerine çıkıp seyir halindeki araçların önüne atlayarak trafiği kilitledi. Olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen kadın, lunapark kavşağına çıkıp seyir halindeki araçların önünü kesti. Duran araçların üzerine atlayan kadın, caddede trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

KENDİSİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞANLARA DA SALDIRDI

Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların üzerine yürüyüp tekmeler savuran kadın, daha sonra refüje uzandı. Burada ilginç hareketler sergilemeye devam eden kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen kadın daha sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.