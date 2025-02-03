Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, site içerisinde yürüyen kadın ve çocuğa köpek saldırdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; köpeğin öce çocuğu kovaladığı ardından ise kadına saldırdığı ve kolundan ısırdığı anlar yer aldı.
Dehşeti yaşayan kadının çığlık atarak köpekle boğuştuğu ve kurtulmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki başka bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle, kadın kurtarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca köpekle boğuştu - Son Dakika
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