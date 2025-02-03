Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca köpekle boğuştu

Ender Kervancıoğlu:

Hiçbir hayvan başıboş değildir. Hepsinin sahibi, yaradanı, rızkını veren Allah'tır. Parklar, sokaklar, caddeler onların doğal yaşam alanlarıdır. Yüzyıllardır insanla beraber var olmuşlardır. Allah istediği müddetçe doğanın kanunu böyle devam eder. Dünya sadece insana değil tüm canlılara aittir.