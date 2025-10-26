Diyarbakır'da Mezarda Büyü İhtimali - Son Dakika
Diyarbakır'da Mezarda Büyü İhtimali

26.10.2025 22:21
Mezar kazarak oyuncak bebek bulan Karabulut, büyü olduğuna inanarak bebeği yaktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda mezar kazan Barış Karabulut, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

KEFENLE SARILMIŞ OYUNCAK BEBEK BULDU

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.

BULUR BULMAZ YAKTI

Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı. Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Barış Karabulut, Edebiyat, 3-sayfa, Olaylar, Kültür, Yaşam, Bebek, Son Dakika

