Diyarbakır\'da Mezarda Büyü İhtimali

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda mezar kazan Barış Karabulut, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

KEFENLE SARILMIŞ OYUNCAK BEBEK BULDU

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.

BULUR BULMAZ YAKTI

Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı. Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.