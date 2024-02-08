Sahte gelin çetesine 120 bin TL kaptırdı

Diyarbakır'da 3 yıl önce eşini kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Nezir Çelik, tekrar evlenmeye karar verdi. Tanıdıklarının aracı olmasıyla Iğdır'a giderek eşinin vefat ettiğini söyleyen bir kadınla tanıştı. Kadın, yanında ağabeyi olarak tanıttığı Murat isimli kişi ile birlikte Çelik'ten 100 bin TL başlık parası istedi. Tarafların anlaşmasının ardından Diyarbakır'a gelen kadın evden kaçmaya çalışınca dolandırıcılık ortaya çıktı.
Dini nikah kıydıktan sonra aynı evde yaşamaya başlayan çift, kuyumcuya giderek 21 bin liralık küpe ve yüzük ile 10 bin TL'lik elbise aldı.
Başından geçenleri anlatan ve dolandırıldığını söyleyen Mehmet Nezir Çelik,"
16 Ocak'ta Dilek'i Diyarbakır'a getirdim. 18 Ocak'ta Dilek kaçmaya çalıştı ve yol kenarında son anda yakaladım. Perşembe günü ben de Ali'yi evime çağırdım. Kendisi Dilek'e 'Niye kaçıyorsun?' diye sordu. Dilek de aile sorununun olduğunu ifade etti. Ali'de, 'Madem aile sorunun vardı ne diye orada söylemedin' dedi. Ben de aynısını söyledim ve 'Madem aile sorunun var bilseydim ben seni Diyarbakır'a getirmezdim' dedim. Baktık ki bizi dolandırıyorlar. Ocak ayının 19'unda sabah saat 11.00 gibi polisler kapımıza geldi. Dilek'i alıp beraber bizi karakola götürdüler. Polisler bana Dilek'in evli ve iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sonrasında bana parayı nerede kime vermişsem oraya gitmemi istediler. Ben de parayı Dilek'in 'ağabeyim' diye tanıttığı Murat isimli şahsa verdim. Bu durumda mağdur kaldım. Beni dolandırdılar" dedi.
Dilek K.'nin 70 bin TL başlık parasına, 21 bin TL küpe ve altına, 10 bin TL kıyafetine, 14 bin TL ticari taksiye 3 bin 600 TL ise aracılara verdiğini dile getiren Çelik,
"Beni dolandırdıklarına tam kanaat ettiğim zaman da arkadaşımın sosyal medyadan aynı soy isimden birine ulaşmasıyla oldu. Hakan isminde biriyle irtibata geçtik. O da Osmaniye'de ikamet ediyordu. Kendisi kız kardeşinin isminin Dilek olduğunu ve 3 yıldır Dilek'i reddettiklerini söyledi. Lütfen devlet güçlerimiz bu dolandırıcı şebekesini yakalasın. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet talebinde bulundum. Yani ben bu parayı hepsini borç etmiştim. 70 bin TL başlık parasına, 10 bin TL Dilek'e elbise, 21 bin TL küpe ve yüzük, 14 bin TL ticari taksi kiralayıp Iğdır'a gittik, 3 bin 600 TL'de aracılara verdim. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç bilmiyordum.
Şu anda evden bir yere çıkamıyorum. Benim gururumla oynandı. Herkes bizimle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı. Çelik, polise giderek şikayette bulundu. Dolandırıcılık şüphelisi kadını arama çalışmaları sürüyor.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte gelin çetesine 120 bin TL kaptırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?