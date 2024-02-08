Sahte gelin çetesine 120 bin TL kaptırdı

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Diyarbakır'da 3 yıl önce eşini kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Nezir Çelik, tekrar evlenmeye karar verdi. Tanıdıklarının aracı olmasıyla Iğdır'a giderek eşinin vefat ettiğini söyleyen bir kadınla tanıştı. Kadın, yanında ağabeyi olarak tanıttığı Murat isimli kişi ile birlikte Çelik'ten 100 bin TL başlık parası istedi. Tarafların anlaşmasının ardından Diyarbakır'a gelen kadın evden kaçmaya çalışınca dolandırıcılık ortaya çıktı.

KUYUMCUDAN KÜPE VE YÜZÜK ALDIRDI

Dini nikah kıydıktan sonra aynı evde yaşamaya başlayan çift, kuyumcuya giderek 21 bin liralık küpe ve yüzük ile 10 bin TL'lik elbise aldı.

DİNİ NİKAH KIYDIĞI KADIN EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI

Başından geçenleri anlatan ve dolandırıldığını söyleyen Mehmet Nezir Çelik,"

16 Ocak'ta Dilek'i Diyarbakır'a getirdim. 18 Ocak'ta Dilek kaçmaya çalıştı ve yol kenarında son anda yakaladım. Perşembe günü ben de Ali'yi evime çağırdım. Kendisi Dilek'e 'Niye kaçıyorsun?' diye sordu. Dilek de aile sorununun olduğunu ifade etti. Ali'de, 'Madem aile sorunun vardı ne diye orada söylemedin' dedi. Ben de aynısını söyledim ve 'Madem aile sorunun var bilseydim ben seni Diyarbakır'a getirmezdim' dedim. Baktık ki bizi dolandırıyorlar. Ocak ayının 19'unda sabah saat 11.00 gibi polisler kapımıza geldi. Dilek'i alıp beraber bizi karakola götürdüler. Polisler bana Dilek'in evli ve iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sonrasında bana parayı nerede kime vermişsem oraya gitmemi istediler. Ben de parayı Dilek'in 'ağabeyim' diye tanıttığı Murat isimli şahsa verdim. Bu durumda mağdur kaldım. Beni dolandırdılar" dedi.

"GURURUMLA OYNANDI, HERKES DALGA GEÇİYOR"

Dilek K.'nin 70 bin TL başlık parasına, 21 bin TL küpe ve altına, 10 bin TL kıyafetine, 14 bin TL ticari taksiye 3 bin 600 TL ise aracılara verdiğini dile getiren Çelik,

"Beni dolandırdıklarına tam kanaat ettiğim zaman da arkadaşımın sosyal medyadan aynı soy isimden birine ulaşmasıyla oldu. Hakan isminde biriyle irtibata geçtik. O da Osmaniye'de ikamet ediyordu. Kendisi kız kardeşinin isminin Dilek olduğunu ve 3 yıldır Dilek'i reddettiklerini söyledi. Lütfen devlet güçlerimiz bu dolandırıcı şebekesini yakalasın. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet talebinde bulundum. Yani ben bu parayı hepsini borç etmiştim. 70 bin TL başlık parasına, 10 bin TL Dilek'e elbise, 21 bin TL küpe ve yüzük, 14 bin TL ticari taksi kiralayıp Iğdır'a gittik, 3 bin 600 TL'de aracılara verdim. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç bilmiyordum.

Şu anda evden bir yere çıkamıyorum. Benim gururumla oynandı. Herkes bizimle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı. Çelik, polise giderek şikayette bulundu. Dolandırıcılık şüphelisi kadını arama çalışmaları sürüyor.