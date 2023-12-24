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DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına - Son Dakika
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DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına

Diyarbakır'da DEM Parti Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde, öldürülen teröristler için "şehit" denilip, saygı duruşunda bulunuldu. Skandal sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, infiale yol açan kongrede, suç ve suçluyu övme ile terör propagandası yapan şüphelilere yönelik adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Polis, 42 terör destekçisini gözaltına aldı.

24.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 17:38
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Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde, terör destekçileri, öldürülen teröristler için "şehit" ifadesi kullanıp saygı duruşunda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti tarafından organize edilen "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında suç ve suçluyu övme ile terör propagandası yapan şüphelilere yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılıp, gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Skandal kongreye katılan 42 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "24.12.2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçileri gözaltına alındı

DEM PARTİ'DEN SKANDAL KONGRE: TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DEDİLER

Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde sunucu, katılımcılara "Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım." deyip ayağa kalktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçileri gözaltına alındı

42 TERÖR DESTEKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kongreyle ilgili şu ana kadar 42 kişinin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçileri gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Aralık 2023 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığınca düzenlenen Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan, polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
Kaynak: İHA
YORUMLAR

DEM Parti, Gençlik, Terör, Soruşturma, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına - Son Dakika


16:36
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